Своими глазами: клиника в стиле хай-тек и все в одном в самарском нефрологическом центре
В середине октября этого года планируется открытие регионального центра нефрологии, диализа и клинической трансфузиологии, который построили на территории Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина.
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Именно здесь находится самая чистая вода во всей Самаре. Такую воду и в утюги заливать можно – долго будут работать, - шутит Альберт Навасардян. – Но, конечно, постоянно пить ее нельзя, потому что при фильтрации из воды удаляются полезные для организма минералы.
Поднимаемся выше, на второй этаж. Здесь находятся стационар, отделение перитонеального диализа, палата интенсивной терапии и перевязочный блок. Все палаты просторные, двухместные, оборудованы по самым современным требованиям и похожи больше на гостиничные номера. Примечательно, что этот этаж выполнен уже в других тонах – белом и голубом. Необходимо отметить, что каждый этаж центра имеет свое цветовое решение.
На третьем и четвертом этажах будут проходить процедуры программного гемодиализа, где разместятся до 60 аппаратов искусственной почки. Программным называют долгосрочный гемодиализ – то есть процедуры проводятся постоянно, до трех раз в неделю и длятся до 6 часов. Чтобы пациенты не скучали, в палатах для гемодиализа установили телевизоры, подключили wi-fi, а также планируется сделать в корпусе библиотеку.
Еще одна интересная особенность этих этажей центра в том, что каждый диализный зал выполнен в особом тематическом стиле – «Самара космическая», «Самара спортивная», «Самара речная» и т.д. Здесь представлено самое современное оборудование. Альберт Навасардян подчеркивает, что это не просто диализный центр, а именно нефрологический центр, в котором все проблемы пациентов с заболеваниями почек будут решаться в комплексе.
Кроме того, на базе центра расположены отделения клинической трансфузиологии – отделение переливания крови и отделение гравитационной хирургии крови. Здесь будут проводиться самые современные процедуры очищения крови при различных заболеваниях терапевтического и хирургического профиля, а также проводится заготовка собственной крови пациента (точнее – ее компонентов) перед серьезными большими операциями.
На пятом этаже размещены административные кабинеты, конференц-зал, где на столике в уголке стоит самый первый макет уже построенного центра – на память. А еще тут есть выход на большой балкон – один из любимых уголков специалистов центра. С балкона открывается завораживающий вид на лесной участок при больнице и на строящийся стадион «Самара Арена». Здесь хочется просто постоять и подумать, привести мысли в порядок.
Центр сможет принять на лечение различными методами заместительной почечной терапии до 500 человек. Все пациенты, находящиеся на диализе, будут получать медицинскую помощь бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.
Проект реализован в формате концессионного соглашения, как одного из вариантов государственно-частного партнерства и является уникальным как в силу оригинальности самого объекта, так и планирующихся к применению здесь медицинских технологий. Основная идея проекта в том, что здесь пациентам с заболеваниями почек будет оказан весь комплекс диагностических и лечебных услуг, как амбулаторно, так и в условиях стационарного лечения.
В преддверии открытия заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян устроил sgpress.ru экскурсию по центру и рассказал о его особенностях.
Наш путь начался с цокольного этажа, где расположены подсобные помещения, раздевалки для пациентов и медицинского персонала, складские помещения. Именно здесь будут переодеваться пациенты и сотрудники центра. В раздевалках установлены душевые кабины. Помещения и коридор построили достаточно широко, чтобы там могли передвигаться, в том числе, пациенты на инвалидных колясках. А еще в одном из помещений в цокольном этаже установлена система водоподготовки для аппаратов «искусственной почки».
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Именно здесь находится самая чистая вода во всей Самаре. Такую воду и в утюги заливать можно – долго будут работать, - шутит Альберт Навасардян. – Но, конечно, постоянно пить ее нельзя, потому что при фильтрации из воды удаляются полезные для организма минералы.
Из подвала мы поднялись на первый этаж – здесь расположен консультативно-диагностический блок. В регистратуре мы смогли в полной мере оценить дизайнерское решение застройщиков центра. Здесь преобладают желто-белые тона, гармонирующие с мебелью коричневого и черного цветов. Вкупе с современным компьютерным оборудованием и стильными круглыми столиками регистратура центра нефрологии и диализа создает впечатление какого-то стильного хайтек-офиса – ничего общего с консервативными поликлиниками. Это впечатление усиливается, когда обращаешь внимание на то, что буквально все полы выложены стильной противоскользящей плиткой, установлены современные системы вентиляции, кондиционирования и освещения. А еще в глаза сразу бросаются тактильная плитка для незрячих и наличие специально оборудованных по действующим правилам туалетов для инвалидов-колясочников.
Поднимаемся выше, на второй этаж. Здесь находятся стационар, отделение перитонеального диализа, палата интенсивной терапии и перевязочный блок. Все палаты просторные, двухместные, оборудованы по самым современным требованиям и похожи больше на гостиничные номера. Примечательно, что этот этаж выполнен уже в других тонах – белом и голубом. Необходимо отметить, что каждый этаж центра имеет свое цветовое решение.
В холле второго этажа есть достаточно большая площадка, где планируется разместить зимний сад. Здесь пациенты смогут отдыхать и общаться с родственниками в часы посещения. А еще напротив каждой палаты установлены световые табло системы сигнализации, чтобы медицинский персонал больницы мог мгновенно сориентироваться, какому из пациентов нужна помощь. Здесь же находятся и палата интенсивной терапии для тяжелобольных с патологией почек. Второй этаж соединен переходом с главным корпусом больницы, что очень удобно и для персонала, и для пациентов, а также обеспечивает комплексность и быстроту оказания всей необходимой медицинской помощи.
На третьем и четвертом этажах будут проходить процедуры программного гемодиализа, где разместятся до 60 аппаратов искусственной почки. Программным называют долгосрочный гемодиализ – то есть процедуры проводятся постоянно, до трех раз в неделю и длятся до 6 часов. Чтобы пациенты не скучали, в палатах для гемодиализа установили телевизоры, подключили wi-fi, а также планируется сделать в корпусе библиотеку.
Еще одна интересная особенность этих этажей центра в том, что каждый диализный зал выполнен в особом тематическом стиле – «Самара космическая», «Самара спортивная», «Самара речная» и т.д. Здесь представлено самое современное оборудование. Альберт Навасардян подчеркивает, что это не просто диализный центр, а именно нефрологический центр, в котором все проблемы пациентов с заболеваниями почек будут решаться в комплексе.
Кроме того, на базе центра расположены отделения клинической трансфузиологии – отделение переливания крови и отделение гравитационной хирургии крови. Здесь будут проводиться самые современные процедуры очищения крови при различных заболеваниях терапевтического и хирургического профиля, а также проводится заготовка собственной крови пациента (точнее – ее компонентов) перед серьезными большими операциями.
На пятом этаже размещены административные кабинеты, конференц-зал, где на столике в уголке стоит самый первый макет уже построенного центра – на память. А еще тут есть выход на большой балкон – один из любимых уголков специалистов центра. С балкона открывается завораживающий вид на лесной участок при больнице и на строящийся стадион «Самара Арена». Здесь хочется просто постоять и подумать, привести мысли в порядок.
Центр сможет принять на лечение различными методами заместительной почечной терапии до 500 человек. Все пациенты, находящиеся на диализе, будут получать медицинскую помощь бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.
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