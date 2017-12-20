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Своими глазами: как на Жигулевской ГЭС воду превращают в электричество

15 декабря на гидроэлектростанции в Самарской области запустили последнюю и 20-ю по счету модернизированную турбину. Изготовленное питерскими специалистами оборудование позволит ГЭС вырабатывать больше электроэнергии в паводок, тратить меньше денег на ремонт и техобслуживание, снизить вредное воздействие на окружающую среду. Во вторник, 19 декабря, sgpress.ru побывал на электростанции, где первый заместитель директора и главный инженер Жигулевской ГЭС Олег Лытиков рассказал, как новые гидротурбины превращают воду в электричество.
 
Немного истории. Идея энергетического использования Волги у Самарской Луки возникла у ученого Глеба Кржижановского еще в 1910 году. Но строительство ГЭС около Жигулевска началось только в 1950 году. Станцию официально открыли 9 августа 1958 года. Почти 60 лет на ГЭС работали гидротурбины мощностью 115 МВт. И хотя Жигулевская ГЭС и так признана второй по мощности гидроэлектростанцией в Европе, ее собственник – энергетическая компания ПАО «РусГидро" – в начале 2000-х решил модернизировать оборудование. 

 













И вот, 19 декабря 2017 года, мы наблюдали итоги более чем десятилетней работы. Перед глазами – стройный ряд из 20 верхушек гидротурбин, напоминающих распустившиеся ромашки. Первый вопрос к главному инженеру Жигулевской ГЭС Олегу Лытикову: «Что изменилось?» Ответ кроется не на поверхности, нужно, что называется, зрить в корень. Именно там, под землей, с невообразимой скоростью вращаются лопасти гидротурбин, приводя в действие вырабатывающие электроэнергию генераторы. Разумеется, увидеть сам процесс невозможно технически, нам оставалось любоваться только цветочными верхушками этих гигантов.




Впрочем, одна гидротурбина лежала в цеху на диагностике в разобранном виде, поэтому у нас была возможность почувствовать себя настоящими лилипутами, стоя под гигантским винтом и другими деталями. Пока мы поражались габаритам оборудования, Олег Лытиков объяснял его особенности.
 
- Новые гидротурбины имеют улучшенную конструкцию. В отличие от старых шестилопастных, эти - пятилопастные. Они более совершенны технически и отличаются высокой степенью экологической безопасности. Это машины повышенной мощности – до 125,5 МВт. На полную мощность – до 2488 МВт – станция выйдет к апрелю 2019 года. Важно то, что детали гидротурбин работают без масла. То есть при аварийной ситуации выброса масла в Волгу не будет, - рассказал главный инженер Жигулевской ГЭС.

Вес вращающейся гидротурбины составляет около тысячи тонн. Всего за секунду через один такой агрегат проходит 600 тонн воды. Для сравнения, столько весит знаменитая Александрийская колонна, стоящая в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга. А человек за всю жизнь в среднем выпивает только 75 тонн воды. В месяц на станции вырабатывается около миллиарда киловатт электроэнергии. С выходом модернизированного оборудования на полную мощность из реки Волги будут получать еще больше электричества.

 













Но как россияне ощутят на себе эти изменения? А никак, и это заслуга модернизации оборудования.
 
- Наша задача как раз в том и состоит, чтобы потребитель ничего не почувствовал. Жигулевская ГЭС осуществляет надежную поставку электроэнергии в Центральную Россию. Если в стране вдруг случится какое-то ЧП, то переброска мощности от нашей ГЭС позволит обеспечить людей электричеством, и они даже ничего не узнают. Месячной выработки электроэнергии на Жигулевской ГЭС с лихвой хватит на всю Самарскую область и больше, - сказал Олег Лытиков. 
 
Павел Коптев, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области: 
 
- Модернизация оборудования на Жигулевской ГЭС – не единственное достижение энергетиков. Министерство в целом оценивает итоги 2017 года в отрасли энергетики положительно. Этот год ознаменовался завершающим этапом подготовки к ЧМ-2018. С этой точки зрения энергетики выполнили все возложенные на них обязательства. Знаковыми событиями являлись и пуск подстанции «Стадион 110 кВ», старт которой дал президент Владимир Путин, завершение строительства котельной «Жигулевские сады», массовая перекладка сетей теплоснабжения. 

Дата: 20 декабря 2017 , 13:03
94
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
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