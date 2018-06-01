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Своими глазами. За кулисами дю Солей

На этой неделе в Самарской области гостит один из самых известных цирков мира. Цирк дю Солей приехал в Тольятти с шоу OVO. Некоторые самарцы, по традиции, не упустили редкую возможность посетить его. Всего второй раз в истории цирк дю Солей находится от них на расстоянии вытянутой руки – в каких-то ста километрах. Корреспондент sgpress.ru посмотрел, как и кто превращает вымышленный мир насекомых в сказку.

Про OVO

Когда его авторы искали идею, которая бы вдохновила их на создание новой программы, они остановились на мире насекомых. У кого-то мелкая живность вызывает отвращение, у кого-то страх. Но авторам показалось ,что если этот мир рассмотреть повнимательнее, то на самом деле он окажется пестрым и красивым и совсем не таким ужасным. Постановщики стали изучать повадки насекомых, их движения и заметили, что они похожи на акробатические элементы, которые исполняют артисты Дю Солей. Так и появилось шоу OVO. В Тольятти его представят восемь раз. Последнее выступление – в воскресенье, 3 июня.

Шоу OVO приехало в Тольятти после выступлений в Казани на 22 трейлерах. В них все необходимое для представления: декорации, техника, прачечная, многочисленные костюмы. Труппа из ста человек добиралась в Самарскую область на автобусах. По приезду все получили выходной, который артисты провели на полигоне для игры в пейнтбол.

На следующий день начались монтажные работы в «Лада-Арене». На то, чтобы установить все конструкции, у техников ушло 13 часов.

В закулисье

В шоу OVO сцена разделена на три пространства. Это зал, который также задействуют во время представления, сама сцена – она круглая и семиметровая стена. Последняя одновременно является акробатическим снарядом, проекционной поверхностью для красочных картин и отделяет зал от закулисья. Сразу за ней находятся рабочие места музыкантов. Их шесть. Вся музыка исполняется вживую. У музыкантов есть свой лидер, который следит за тем, что происходит на сцене с помощью экрана. Также с ним на связи находится менеджер за пультовой в зрительном зале. В отличие от оперы или балета, где артисты подстраиваются под музыку, здесь действует прямо противоположная схема. Музыканты могут помочь артистам, если у них что-то не получилось и нужно переиграть часть мелодии.


Далее в закулисье находится зона, в которой артисты ждут своего выхода на сцену во время шоу. Здесь же устроены снаряды, на которых они могут разминаться. Называется эта площадка фитнесс-джунгли. Время для отработки номера на сцене ограничено из-за большого количества артистов. Поэтому за кулисами создали условия для того, все могли подготовиться к выступлению.


Здесь же работает реквизитор, который при необходимости приводит в порядок предметы, используемые артистами во время представления.


В подтрибунных коридорах «Лада Арены» оборудован мобильный тренажерный зал, который тоже ездит с шоу.


Одно из помещений приспособили под прачечную. После каждого выступления артисты сами относят вещи в стирку.


Но не все костюмы стирают полностью. На некоторых есть, например, элементы из меха, которые стирать нельзя. Их предварительно снимают.


После стирки за дело принимаются костюмеры. Они внимательно осматривают сценическую одежду на предмет повреждений. Если нужен ремонт, ее отправляют в костюмерную. В ней, как и вообще в цирке дю Солей, работают интернациональная команда «золушек» - четыре девушки из Испании, Канады, Франции и Южной Кореи.


Вообще костюмы для каждого артиста шьют индивидуально в Монреале. Там располагается одна из крупнейших в мире костюмерных мастерских. Перед этим снимают сотни мерок. Измеряют все, вплоть до длины пальцев. Делают даже 3D сканирование головы. Костюмеры, которые ездят с шоу в туры, занимаются только ремонтом одежды артистов.

В костюмерной же хранится и грим. Все артисты цирка дю Солей наносят его самостоятельно. Вначале их обучают профессиональные визажисты в Монреале. Они наносят грим ,фотографируя каждое действие, чтобы сделать пошаговое руководство. Время нанесения грима конечно же зависит от сложности. Например, у сверчков из шоу OVO это занимает около 20 минут. А вот одному из главных героев представления - мухе – приходится проводить перед зеркалом больше часа. Кстати, гримерки артистов - это единственное пространство в цирке, куда строго запрещен доступ посторонних. Это считается личным пространством, нарушать которое никому не позволено.

Генпрогон

В день выступления все артисты по очереди отрабатывают свое выступление. Сначала мы стали свидетелями тренировки китайца Кью Чжан Минга. Он играет в шоу роль одного из пауков. Его номер называется «Свободная проволока». Актер, передвигается по закрепленному только с двух сторон тросу на ногах, руках, маленьком моноцикле. При этом он еще и умудряется раскачивать проволоку в разные стороны и сохраняет равновесие. Кью Чжан Минг, можно сказать, родился в цирке. Его мама и папа и дедушка работали и работают в цирке. В шоу он уже более трех лет.


Следующим номером, который отрабатывали при нас артисты шоу OVO, стала «Стена». Несколько человек исполняют акробатические трюки падая с высоты на батуты и взлетая обратно. Таким образом они имитируют поведение сверчков, которые могут очень высоко прыгать. В этом номере дополнительную сложность для артистов добавляет то, что стена неровная. Поэтому батуты не примыкают к ней вплотную.


А вот каким увидели шоу OVO первые зрители в "Лада Арене"

Наши в цирке

Во время экскурсии за кулисы шоу OVO мы пообщались с одним из его артистов. Это Дмитрий Кузуб – один из многих русскоговорящих атлетов, которые выступают в цирке дю Солей.


Дмитрий родом из Ейска Краснодарского края. Он мастер спорта по прыжкам на батуте. Русский легионер шоу OVO, исполняющий роль одного из сверчков, рассказал, почему оставил спорт и выбрал карьеру артиста:

- Прыжками на батуте я начал заниматься достаточно поздно – в 10 лет. Обычно с детей отдают в секцию с 6-7 лет. Я участвовал в соревнованиях, занимал пяток место на чемпионате России. Год назад я решил завершить карьеру, потому что захотел большего. Хотел больше путешествовать, посмотреть мир. Узнал, что дю Солей набирает труппу. Сначала отправил заявку в Москву, меня пригласили на кастинг. Через месяц после этого получил сообщение из Америки, что меня ждут в шоу OVO. За год выступлений я побывал в десяти странах. В России мне нравится выступать. Люди здесь не привыкли к подобным шоу, поэтому реагируют на наше выступление как-то ярче, некоторые поклонники даже приносят подарки. Ну и, конечно, на дю Солей приходят мои друзья. Так было, когда мы выступали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Я уже знаю, что на выступление в Сочи собираются приехать все мои родственники.
 
Дата: 1 июня 2018 , 17:07
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