Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
Во вторник, 11 июля, все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника «Самарская газета» устроила экскурсию на знаменитую еще с советских времен шоколадную фабрику «Россия». Здесь производят больше 170 наименований шоколадной и прочей кондитерской продукции под известными любителям сладкого брендами. Но как из горьких зерен какаобобов получается шоколад? Как он превращается в знаменитые плитки и конфеты с начинкой внутри? Обо всем нам подробно рассказала менеджер по корпоративным вопросам ООО «Нестле Россия» в Самаре (Кондитерское объединение «Россия») Екатерина Бурцева.
Здесь не разгуливает эксцентричный Вилли-Вонка и не водят хороводы карлики Умпа-Лумпы, да и поплавать в шоколадных реках никто не даст. Вместо этого — свод строгих правил и мер безопасности. Цеха и машины по производству сладостей не должны навредить людям, а люди — не должны навредить шоколаду, случайно обронив на конвейер, например, серьгу. Потому нас облачили в спецодежду и попросили четко следовать инструкциям.
Знакомьтесь, это — мистер Боб. Прежде чем попасть в желудок сладкоежкам и вызвать у них всплеск серотонина — гормона счастья, Боб проходит длинный и тернистый путь. Он начинает его в далекой Кении, откуда через Средиземное море едет в Самару, чтобы исполнить своей бобовый долг. По дороге Боб наверняка успевает слегка испачкаться, а потому сразу по прибытии на фабрику его моют, чистят и всячески термически обрабатывают. В принципе, после этого он уже пригоден в пищу, но на его долю выпадет еще немало приключений.
После обработки Боб с коллегами попадает в дробилку, где его разбивают на мелкие кусочки в веечной машине. Там плоды освобождают от шелухи и дробят их на частицы толщиной в несколько миллиметров. Шелуху удаляют через сито потоком горячего воздуха. Дробленного Боба с товарищами отправляют на транспортере на терку. И теперь у него есть два пути. Из тертого Боба могут отжать все масло, а оставшийся «сушняк» спрессовать в большие блины, похожие на те, что спортсмены вешают на штангу в спортзале. Вот эти сухие блины затем измельчают в какао порошок. Либо же тертого Боба оставляют и, добавив к нему какао-масло, отправляют в цеха по производству шоколада. Вот так выглядят все стадии трансформации мистера Боба.
Хотя какао-паста и выглядит аппетитно, это еще далеко не шоколад. Поэтому дальше нас отводят в цех, где сухое молоко смешивают с сахаром. А уже после все ингредиенты коншируют в коншмашинах. Конширование - это весьма тонкая операция, от которой решающим образом зависит качество шоколада. Это непрерывное и очень длительное (до 5 суток) перемешивание подогретой шоколадной массы, которая постоянно соприкасается с воздухом. Когда шоколадная масса готова, начинается производство конечного продукта.
В одном цехе делают конфеты. На очень длинном конвейере постоянно течет начинка из нуги и карамели, которую режут на конфеты и поливают шоколадом. В другом цехе создают знаменитые плитки, где шоколадную массу перемешивают с орехами и изюмом, а после заливают в формочки. В третьем и вовсе конфеты создают по секретным технологиям, раскрыть которые сотрудники фабрики не могут.
После этого уже готовый шоколад пакуют и отправляют на сбыт.
Авто видео - Сергей Ромашов.
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