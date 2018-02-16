Своими глазами. Самарский взгляд на Китай

Очень странно его наблюдать через три часа после заката. А еще очень странно - после пяти часов лета, когда ты успел несколько раз поспать, обнаружить себя всего лишь над Новосибирском. Широка страна моя роднаяДевять часов лета из Москвы до Шанхая. И потом еще три – до острова Хайнань.китайцы не знают английского! В аэропорту Шанхая мы потеряли человека. Он просто отошел в туалет. Мы долго не могли объяснить персоналу, что случилось: у китайцев очень большие проблемы с английским. В Хайнане его не учат принципиально - там нас выручал только язык жестов. И, конечно, наш гид.Хайнань.- тропический остров на самом юге Китая. Раньше на остров ссылали провинившихся чиновников, а сейчас это модный курорт.Главная достопримечательность острова - статуя богини Гуаньинь, высотой 108 метров. Четвертая по высоте статуя в мире. Многие едут к ней, чтобы загадать желание. Есть одно «но». Если желание исполняется, нужно обязательно вернуться сюда и поблагодарить Гуаньинь. На китайский Новый год здесь настоящее паломничество, не протолкнуться.Мне рассказывали, что Хайнань - это милый зеленый остров с рыбацкими деревушками и пагодами. Да, так оно и было, 8 лет назад. Но сейчас на дворе 2018. Китайцы гордятся своими высотками и втыкают их через каждые 5 метров. А на фоне высоток кое-где пасутся коровы.Очень теплое и чистоекитайцы обожают море! Но - "чисто посмотреть". Платят огромные деньги, едут на дорогие курорты, подходят к морю, заходят по щиколотку, максимум по колено, и стоят. Со спасательным кругом, часто - в обуви. Очень любят фотографироваться на фоне моря. И все! Боятся и не умеют плавать. Считают воду опасной стихией. А "странных плавающих русских" каждый норовил снять на видео.Многие пары специально приезжают на Хайнань отметить свадьбу и заказать здесь фотосессию. Это очень стеснительная китайская невеста. Китайцы, вообще, стеснительная нацияОсновное занятие населения на Хайнане – ловля рыбы.И они всегда доставляли нам удовольствиеЕсли ты загорелый – значит, работаешь в поле, значит очень беден. А еще китаянки берегут свою кожу от губительного палящего солнца всеми доступными способами.Согревает и лечит все хвори. Прошли мы и традиционную тибетскую диагностику – врач проводит большим пальцем руки по твоей ладони и как на духу, выдает весь твой диагноз. Очень быстро, точно и удивительно. Узнали о себе много нового.Его можно назвать самым крупным религиозным центром не только в Китае, но и во всей Азии. Главная изюминка - тысячерукая богиня Гуаньинь - из чистого золота, весит около 140 кг и украшена драгоценными камнями. Гид рассказал по секрету, что золотое у статуе – только покрытие.Магическое впечатление на нас произвела китайская чайная церемония, которую провел в самом сердце джунглей чайный мастер. Это был целый ритуал, где при заваривании напитка соблюдается определенный порядок. Особую атмосферу помогают создать причудливые предметы чайной утвари, изящная посуда небольшого размера, медитативная музыка и танец. Сами китайцы пьют только зеленый чай. Открытием для нас стал ароматный горный чай «Дикий кудин». Этот сорт растет на высоте 7000 метров, молодые листочки собирают и высушивают определенным образом. Заваривать лист можно до семи раз! «Кудин» - отличное профилактическое средство против онкологических заболеваний.китайцы обожают танцевать. Вечером они собираются на любой свободной площадке – улице, набережной, пляже – и танцуют. Аэробика, восточные, современные танцы, танго – кто во что горазд. За всем этим наблюдают восторженные зрители.Здесь мы пробыли всего один день, но успели повидать многие достопримечательности, а главное - погрузиться в неповторимую пеструю шанхайскую атмосферу. Шанхай - самый большой город в Китае и самый большой морской порт на планете. Также входит в число самых густонаселенных городов мира – 25 млн. человек. Еще его называют «восточным Парижем». Здесь удивительным образом перемешались западные и восточные традицииГолубое небо здесь редкость. Большей частью над городом нависает влажная туманная дымка. Из окна автобуса Шанхай кажется холодным серо-стеклянно-бетонным. Но это впечатление обманчиво: стоит только выйти на улицу и вас захватит пестрая яркая пряная восточная жизнь. Куда-то мчатся сотни мотоциклистов-велосипедистов, вовсю кипит уличная торговля.Стоит только замедлить шаг, как к вам подъедет трехколесная тележка с мукой и разделочной доской и по вашему желанию повар выпечет булочку с любой начинкой. Хлеба, в нашем понимании, в Китае нет. Местные мучные изделия напоминают непропеченое тесто. Гид назвал это «клейковиной».. Хуанпу часто называют "мать-река Шанхая" - для города это важная транспортная артерия. Туристам в Китае предлагают отправиться в вечерний круиз по Хуанпу и насладиться прекрасными светящимися архитектурными видами города с палубы корабля.Три самых высоких небоскреба в народе называются "Открывашка", "Кукуруза" и "Бутылка". «Бутылку» никогда не видно целиком - настолько она высокая. 632 метра - третье в мире свободно стоящее сооружение, после башни «Небесное дерево» Токио (634 м) и Бурдж Халифа (828 м) в Дубае.Это без преувеличения один из известнейших парков мира и один из самых живописных уголков Китая. Ежедневно сад посещают более 200 тысяч туристов. Сад обустроен по всем канонам южно-китайского паркового искусства. Он состоит из шести частей, каждая из которых имеет свои особенности. Сад украшают живописные искусственные холмы, пруды с золотыми рыбками, редкие виды растений и деревьев.- одна из самых посещаемых достопримечательностей Шанхая – знаменит своими статуями Будды Шакьямуни высеченными из цельных кусков нефрита. Статуя в высоту - два метра, ее вес - три тонны. Фотографировать нельзя. Здесь действующий буддистский монастырь, но туристам об этом в храме ничего не напоминает. Монахи предпочитают держаться подальше от зевак. Во время нашего визита здесь как раз шел ремонт. Статуи Будд устанавливали на прежние места.Шанхайские кварталы. Здесь живет дух истинного Шанхая. Целый лабиринт из узких улочек, со старинными домами и колоритными жителями. Заблудиться здесь легче легкого.Считается выдающимся памятником китайской современности. 15 сфер, имитирующих жемчужины, застыли на различных ярусах конструкции, общая высота которой составляет 468 метров. Передвигаться по этой верхотуре лучше на лифтах. Наверху царит оживление: толпы китайцев стремятся сделать селфи на фоне небоскребов, которые прекрасно видно сквозь стеклянный полили маглев (от англ. magnetic levitation — «магнитная левитация») — это поезд, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля . Состав не касается поверхности рельса. Скорость - 431 км/ч. Время в пути на маршруте «Шанхай – аэропорт Пудун» - 7 минут. Если добираться на метро с пересадками - почти 2 часа.