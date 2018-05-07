Своими глазами. Прогулка по «7 авеню» на Ново-Садовой
14 мая начнет работать отель «7 авеню». Это первая гостиница в Самаре, уже получившая категорию «пять звезд». Отель находится в здании бывшего Дома сельского хозяйства на Ново-Садовой, между Первомайской и Полевой. Здание 1933 года постройки начали реконструировать под гостиницу в 2014 году. Сейчас в стенах отеля завершается ремонт. О том, как выглядит первая пятизвездочная гостиница Самары - в нашем материале.
Восьмиэтажный отель рассчитан на 120 номеров. Проживать в нем могут максимум 350 человек. Обслуживающий персонал отеля разделен на департаменты: отдел питания (ресторанный департамент), служба приема и размещения, служба безопасности, административный персонал и хаускипинг. В среднем ежедневно в гостинице будут работать 70 человек. На данный момент персонал отеля подобран на 80%.
Номера гостиницы готовы на 70%. Бронь открыли в конце марта этого года. Известно, что часть номеров на время ЧМ-2018 в отеле забронировали болельщики из Коста-Рики, Колумбии, Испании, Португалии и Мексики.
Для гостей отеля перед центральным входом гостиницы расположена парковка для гостей на 40 мест.
Лобби
Стойка администратора выложена из полудрагоценного камня агата. В лобби разместят детскую игровую зону, сувенирную лавку. На стены повесят картины с пейзажами Самары. В холле также появятся статуи и живые растения.
Первый этаж
25-метровый бассейн. К открытию здесь установят шезлонги, стулья. За безопасностью посетителей будет следить спасатель.
На случай экстренной эвакуации в гостинице есть четыре запасных выхода - со стороны лобби, бассейна, кухни, а также со стороны улицы Первомайской.
Второй этаж
Ресторанная зона откроется чуть раньше, 10 мая. Будут работать три заведения с паназиатской, французской и итальянской кухней.
Номерной фонд отеля расположен со второго по седьмой этажи гостиницы. Номера имеют небольшие отличия в планировке и размерах.
Стандартный одно- и двухместный номер - цена летом 7 и 8 тысяч рублей без завтрака соответственно. В номере - кровать, телевизор, ванная комната, шкаф. В шкафу - гладильная доска, утюг и небольшой сейф. В некоторых номерах - балкон.
Джуниор-сьют одно- и двухместный номер - цена летом 11 и 12 тысяч рублей соответственно. К «набору» стандартного номера добавляются кровать, диванчик. В ванной комнате номера категории люкс есть джакузи.
Четыре номера люкс - цена летом в районе 20 тысяч рублей. Номера на верхних этажах с панорамным видом на Волгу. Сейчас в них заканчивается ремонт.
На седьмом этаже - конференц-зона с двумя залами и переговорной комнатой.
Восьмой этаж - зона СПА-процедур с салоном красоты, круглосуточным тренажерным залом, солярием, хаммамом и парикмахерской.
Восьмиэтажный отель рассчитан на 120 номеров. Проживать в нем могут максимум 350 человек. Обслуживающий персонал отеля разделен на департаменты: отдел питания (ресторанный департамент), служба приема и размещения, служба безопасности, административный персонал и хаускипинг. В среднем ежедневно в гостинице будут работать 70 человек. На данный момент персонал отеля подобран на 80%.
Номера гостиницы готовы на 70%. Бронь открыли в конце марта этого года. Известно, что часть номеров на время ЧМ-2018 в отеле забронировали болельщики из Коста-Рики, Колумбии, Испании, Португалии и Мексики.
Для гостей отеля перед центральным входом гостиницы расположена парковка для гостей на 40 мест.
Лобби
Стойка администратора выложена из полудрагоценного камня агата. В лобби разместят детскую игровую зону, сувенирную лавку. На стены повесят картины с пейзажами Самары. В холле также появятся статуи и живые растения.
Первый этаж
25-метровый бассейн. К открытию здесь установят шезлонги, стулья. За безопасностью посетителей будет следить спасатель.
На случай экстренной эвакуации в гостинице есть четыре запасных выхода - со стороны лобби, бассейна, кухни, а также со стороны улицы Первомайской.
Второй этаж
Ресторанная зона откроется чуть раньше, 10 мая. Будут работать три заведения с паназиатской, французской и итальянской кухней.
Номерной фонд отеля расположен со второго по седьмой этажи гостиницы. Номера имеют небольшие отличия в планировке и размерах.
Стандартный одно- и двухместный номер - цена летом 7 и 8 тысяч рублей без завтрака соответственно. В номере - кровать, телевизор, ванная комната, шкаф. В шкафу - гладильная доска, утюг и небольшой сейф. В некоторых номерах - балкон.
Джуниор-сьют одно- и двухместный номер - цена летом 11 и 12 тысяч рублей соответственно. К «набору» стандартного номера добавляются кровать, диванчик. В ванной комнате номера категории люкс есть джакузи.
Четыре номера люкс - цена летом в районе 20 тысяч рублей. Номера на верхних этажах с панорамным видом на Волгу. Сейчас в них заканчивается ремонт.
На седьмом этаже - конференц-зона с двумя залами и переговорной комнатой.
Восьмой этаж - зона СПА-процедур с салоном красоты, круглосуточным тренажерным залом, солярием, хаммамом и парикмахерской.
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