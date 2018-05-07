Своими глазами. Прогулка по «7 авеню» на Ново-Садовой

Восьмиэтажный отель рассчитан на 120 номеров. Проживать в нем могут максимум 350 человек. Обслуживающий персонал отеля разделен на департаменты: отдел питания (ресторанный департамент), служба приема и размещения, служба безопасности, административный персонал и хаускипинг. В среднем ежедневно в гостинице будут работать 70 человек. На данный момент персонал отеля подобран на 80%.Номера гостиницы готовы на 70%. Бронь открыли в конце марта этого года. Известно, что часть номеров на время ЧМ-2018 в отеле забронировали болельщики из Коста-Рики, Колумбии, Испании, Португалии и Мексики.Для гостей отеля перед центральным входом гостиницы расположена парковка для гостей на 40 мест.Стойка администратора выложена из полудрагоценного камня агата. В лобби разместят детскую игровую зону, сувенирную лавку. На стены повесят картины с пейзажами Самары. В холле также появятся статуи и живые растения.25-метровый бассейн. К открытию здесь установят шезлонги, стулья. За безопасностью посетителей будет следить спасатель.На случай экстренной эвакуации в гостинице есть четыре запасных выхода - со стороны лобби, бассейна, кухни, а также со стороны улицы Первомайской.Ресторанная зона откроется чуть раньше, 10 мая. Будут работать три заведения с паназиатской, французской и итальянской кухней.Номерной фонд отеля расположен со второго по седьмой этажи гостиницы. Номера имеют небольшие отличия в планировке и размерах.- цена летом 7 и 8 тысяч рублей без завтрака соответственно. В номере - кровать, телевизор, ванная комната, шкаф. В шкафу - гладильная доска, утюг и небольшой сейф. В некоторых номерах - балкон.- цена летом 11 и 12 тысяч рублей соответственно. К «набору» стандартного номера добавляются кровать, диванчик. В ванной комнате номера категории люкс есть джакузи.- цена летом в районе 20 тысяч рублей. Номера на верхних этажах с панорамным видом на Волгу. Сейчас в них заканчивается ремонт.- конференц-зона с двумя залами и переговорной комнатой.- зона СПА-процедур с салоном красоты, круглосуточным тренажерным залом, солярием, хаммамом и парикмахерской.