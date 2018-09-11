Своими глазами. Парк дружбы народов
Продолжается строительство этнографического комплекса в Волгаре. Парк дружбы народов - это архитектурный ансамбль из 23 подворий. На них будут представлены этносы, проживающие в Самарской области. Мы побывали на территории строящегося комплекса и узнали в подробностях, каким будет парк.
Уникальный в своем роде
Как рассказал директор Дома дружбы народов Игорь Буров, идея создания такого этнографического комплекса обсуждалась очень давно, но долгое время не удавалось найти площадку для его размещения.
- Решить этот вопрос помог основатель ГК «Амонд», почетный строитель, глава Союза народов Самарской области России Ростислав Хугаев. Разместить парк решили в Волгаре. Этнографический комплекс является уникальным на всей территории России, аналогов ему нет. Все национальные дома с подворьями – точные копии оригиналов, - сказал он.
На территории в 12 гектаров сейчас уже построили 22 подворья. Это 21 национальный дом и отдельно стоящее здание для домашних животных.
Каждое из подворий занимает площадь в 500 квадратных метров. Площадь домов - от 50 до 60 квадратных метров.
- Все дома будут одноэтажные, с выходом к воде. Отделены они будут друг от друга не заборами, а живой изгородью, - отметил Игорь Буров.
Что есть
Знакомство с парком начинается с национального немецкого дома в стиле фахверк. Традиционно жилым был первый этаж. Здесь размещались зона отдыха и кухня. На втором этаже хранили имущество. В дальнейшем стали обустраивать помещения для проживания и на втором этаже. Теперь на первых этажах размещают гостиную, а на вторых - спальни.
Под окнами позже появятся каменные клумбы. В них высадят розы.
Возле немецкого дома построены мельница и амбар для хранения зерна и муки.
На белорусском подворье можно увидеть дом, сарай, мастерскую и конюшню. Дом, украшенный резьбой, выходит двумя окнами на улицу.
Крыша белорусского дома накрыта камышовой соломой.
Во дворе планируют высадить васильки. Эти цветы – символ Беларуси.
Следующее подворье – дагестанское. Из-за гористой местности и дефицита ровных участков земли дагестанцы размещали на первом этаже своих домов хозяйственные постройки. Здесь могли держать скотину или обустраивали амбар. На втором этаже находилось жилое помещение. Крыша дома плоская. Объясняется это тем, что в Дагестане не так часто идут дожди. Поэтому нет необходимости строить скатную кровлю.
В украинском подворье помимо дома можно увидеть традиционный земляной погреб, колодец и надворную хозяйственную постройку со свинарником. Обязательный атрибут – плетень, который украсят подсолнухами и цветами мальвы.
Стены украинского дома традиционно обивали дранкой из дуба или лиственницы, а затем обмазывали глиной. Такой принцип мазанки называется «рукавичка», потому что глину наносили на стены руками.
Еврейский дом в Парке дружбы народов еще строится. Похожие здания можно увидеть на улицах старой Самары.
- Евреи применяли те технологии и методики строительства, которые были распространены в том регионе, где они жили, - сказал Игорь Буров.
Кровля на еврейском, а также на татарском и мордовском домах фальцевая (фальц - шов, с помощью которого листы металла соединяют друг с другом. Таким образом достигается высокая герметичность кровельного покрытия).
При строительстве казахской юрты учитывали наши погодные условия, поэтому ее каркас сделан металлическим. Юрта должна была легко собираться и разбираться, потому что казахи были кочевым народом.
На месте так называемого «потолка» в достроенной юрте будет находиться окно. У казахов оно является источником тепла. Здесь же подвешивали очаг.
Как рассказал Игорь Буров, рядом с юртой вскоре появится загон для лошадей. Также высадят степной ковыль и тюльпаны.
По соседству с казахской юртой находится таджикское подворье. Когда к мужчине приходили гости, женщина уходила на кухню. Через маленькое окошко она передавала пищу на «мужскую территорию».
Дом на мордовском подворье возведен из сосны. Он украшен долбленой резьбой, на изготовление которой ушел год.
Изначально в мордовских домах были вход, сени и два помещения – основное и кухня. Из кухни был выход на задний двор, где стояли баня и хозяйственные постройки: амбар, загон для скота и курятник. На улице возле мордовского дома установлен колодец. Хозяева старались делать так, чтобы он был доступен для всех. Рытье «скважин» было довольно трудоемким процессом, и не все могли себе это позволить.
Основное помещение представляет собой большую комнату, в которой в дальнейшем появятся полати. Среди будущего интерьера дома - круглый сундук.
- До 50-х годов прошлого века мордовские дома крыли крышу соломой, которая при пожаре моментально вспыхивала. Такой круглый сундук стоял возле входа, а в нем хозяева хранили на случай пожара самые ценные вещи. При необходимости его легко можно было выкатить, - пояснил Игорь Буров.
Традиционный русский терем расположен между чувашским и мордовским подворьями. Его отличительной особенностью является горница. Это было основное жилое помещение.
В сенях хранили продукты. Также здесь был выход на чердак, который использовали как склад. Рядом с домом возведены амбар, баня, мастерская, загон для скотины.
Отличительной особенностью чувашского подворья являются ворота, состоящие из трех частей. Это входная калитка, ворота для телеги и еще одна калитка с внутренней ручкой. Её открывали, когда выносили покойника.
В доме есть летняя кухня-пивоварня. Традиционным напитком чувашей является пиво, сваренное из хмеля. Он также будет высажен на территории подворья.
Помимо загона для скотины и хозяйственной постройки возведена столярная мастерская.
Татарский дом выделяется своим бирюзовым цветом. Как рассказал Игорь Буров, при обработке древесины в масло добавляли медный купорос, который в разных концентрациях давал цвет от бирюзы до изумруда. Эта технология известна со времен Ивана Грозного.
Камень для осетинского дома собирали три месяца с гор Южной Осетии. Затем кольщики кололи камни кувалдами вручную, чтобы обложить ими дом.
В осетинском доме в обязательном порядке была обустроена «комната странника», где всегда стоял стол на трех ножках, поскольку у осетинов число 3 является священным. На столе стояла крынка с молоком или водой, лежал хлеб либо осетинские пироги. Путник мог зайти в эту комнату, не тревожа хозяев, переночевать, а если наутро хозяева не обнаруживали на столе приготовленное угощение, то для них это было хорошим знаком.
Основным атрибутом дома являлся столб, установленный посередине. На него осетины подвешивали очаг. Он олицетворял корни, род семьи.
Возле дома возведена каменная башня с окном, имевшая сигнальную и оборонительную функции.
В дальнейшем на территории осетинского надворья высадят грушу и можжевельник.
Что будет
Сейчас в Парке дружбы народов продолжается возведение армянского кирпичного дома, где высадят абрикосовые деревья и виноградник. Строят карельский (финно-угорский) дом, узбекское подворье, азербайджанский дом с балконом, туркменскую юрту.
Уже построен традиционный саманный башкирский дом, буквально врытый в землю. Здесь будет кухня, а также пчельник.
В процессе возведения грузинский дом. В полуподвальном помещении у грузин находился погреб, где хранилось вино. На втором этаже было жилое помещение. Отличительной особенностью крыши этого дома является круглая черепица, которую также используют греки.
Чеченское и узбекское подворье пока строить не начали, но места для них уже определили.
В будущем в парке также построят Дом национального единства, где будет работать, в том числе, Дворец бракосочетаний. На одном из этажей появится ресторан, где будет можно попробовать блюда национальных кухонь. Также в Доме национального единства обустроят концертный зал на 300 мест, конференц–зал с отдельным выходом на крышу.
Кроме того, на территории этнографического комплекса будет разбит семейный парк, где появятся цветочные клумбы, беседки для отдыха.
На территории комплекса будет работать группа экскурсоводов. За каждым подворьем будут закреплены специалисты – носители того или иного языка каждой из национальностей. При этом, по словам Игоря Бурова, дома будут не просто музеями. Здесь будут работать общественные организации, планируется проведение национальных уик-эндов, праздников.
Уникальный в своем роде
Как рассказал директор Дома дружбы народов Игорь Буров, идея создания такого этнографического комплекса обсуждалась очень давно, но долгое время не удавалось найти площадку для его размещения.
- Решить этот вопрос помог основатель ГК «Амонд», почетный строитель, глава Союза народов Самарской области России Ростислав Хугаев. Разместить парк решили в Волгаре. Этнографический комплекс является уникальным на всей территории России, аналогов ему нет. Все национальные дома с подворьями – точные копии оригиналов, - сказал он.
На территории в 12 гектаров сейчас уже построили 22 подворья. Это 21 национальный дом и отдельно стоящее здание для домашних животных.
Каждое из подворий занимает площадь в 500 квадратных метров. Площадь домов - от 50 до 60 квадратных метров.
- Все дома будут одноэтажные, с выходом к воде. Отделены они будут друг от друга не заборами, а живой изгородью, - отметил Игорь Буров.
Что есть
Знакомство с парком начинается с национального немецкого дома в стиле фахверк. Традиционно жилым был первый этаж. Здесь размещались зона отдыха и кухня. На втором этаже хранили имущество. В дальнейшем стали обустраивать помещения для проживания и на втором этаже. Теперь на первых этажах размещают гостиную, а на вторых - спальни.
Под окнами позже появятся каменные клумбы. В них высадят розы.
Возле немецкого дома построены мельница и амбар для хранения зерна и муки.
На белорусском подворье можно увидеть дом, сарай, мастерскую и конюшню. Дом, украшенный резьбой, выходит двумя окнами на улицу.
Крыша белорусского дома накрыта камышовой соломой.
Во дворе планируют высадить васильки. Эти цветы – символ Беларуси.
Следующее подворье – дагестанское. Из-за гористой местности и дефицита ровных участков земли дагестанцы размещали на первом этаже своих домов хозяйственные постройки. Здесь могли держать скотину или обустраивали амбар. На втором этаже находилось жилое помещение. Крыша дома плоская. Объясняется это тем, что в Дагестане не так часто идут дожди. Поэтому нет необходимости строить скатную кровлю.
В украинском подворье помимо дома можно увидеть традиционный земляной погреб, колодец и надворную хозяйственную постройку со свинарником. Обязательный атрибут – плетень, который украсят подсолнухами и цветами мальвы.
Стены украинского дома традиционно обивали дранкой из дуба или лиственницы, а затем обмазывали глиной. Такой принцип мазанки называется «рукавичка», потому что глину наносили на стены руками.
Еврейский дом в Парке дружбы народов еще строится. Похожие здания можно увидеть на улицах старой Самары.
- Евреи применяли те технологии и методики строительства, которые были распространены в том регионе, где они жили, - сказал Игорь Буров.
Кровля на еврейском, а также на татарском и мордовском домах фальцевая (фальц - шов, с помощью которого листы металла соединяют друг с другом. Таким образом достигается высокая герметичность кровельного покрытия).
При строительстве казахской юрты учитывали наши погодные условия, поэтому ее каркас сделан металлическим. Юрта должна была легко собираться и разбираться, потому что казахи были кочевым народом.
На месте так называемого «потолка» в достроенной юрте будет находиться окно. У казахов оно является источником тепла. Здесь же подвешивали очаг.
Как рассказал Игорь Буров, рядом с юртой вскоре появится загон для лошадей. Также высадят степной ковыль и тюльпаны.
По соседству с казахской юртой находится таджикское подворье. Когда к мужчине приходили гости, женщина уходила на кухню. Через маленькое окошко она передавала пищу на «мужскую территорию».
Дом на мордовском подворье возведен из сосны. Он украшен долбленой резьбой, на изготовление которой ушел год.
Изначально в мордовских домах были вход, сени и два помещения – основное и кухня. Из кухни был выход на задний двор, где стояли баня и хозяйственные постройки: амбар, загон для скота и курятник. На улице возле мордовского дома установлен колодец. Хозяева старались делать так, чтобы он был доступен для всех. Рытье «скважин» было довольно трудоемким процессом, и не все могли себе это позволить.
Основное помещение представляет собой большую комнату, в которой в дальнейшем появятся полати. Среди будущего интерьера дома - круглый сундук.
- До 50-х годов прошлого века мордовские дома крыли крышу соломой, которая при пожаре моментально вспыхивала. Такой круглый сундук стоял возле входа, а в нем хозяева хранили на случай пожара самые ценные вещи. При необходимости его легко можно было выкатить, - пояснил Игорь Буров.
Традиционный русский терем расположен между чувашским и мордовским подворьями. Его отличительной особенностью является горница. Это было основное жилое помещение.
В сенях хранили продукты. Также здесь был выход на чердак, который использовали как склад. Рядом с домом возведены амбар, баня, мастерская, загон для скотины.
Отличительной особенностью чувашского подворья являются ворота, состоящие из трех частей. Это входная калитка, ворота для телеги и еще одна калитка с внутренней ручкой. Её открывали, когда выносили покойника.
В доме есть летняя кухня-пивоварня. Традиционным напитком чувашей является пиво, сваренное из хмеля. Он также будет высажен на территории подворья.
Помимо загона для скотины и хозяйственной постройки возведена столярная мастерская.
Татарский дом выделяется своим бирюзовым цветом. Как рассказал Игорь Буров, при обработке древесины в масло добавляли медный купорос, который в разных концентрациях давал цвет от бирюзы до изумруда. Эта технология известна со времен Ивана Грозного.
Камень для осетинского дома собирали три месяца с гор Южной Осетии. Затем кольщики кололи камни кувалдами вручную, чтобы обложить ими дом.
В осетинском доме в обязательном порядке была обустроена «комната странника», где всегда стоял стол на трех ножках, поскольку у осетинов число 3 является священным. На столе стояла крынка с молоком или водой, лежал хлеб либо осетинские пироги. Путник мог зайти в эту комнату, не тревожа хозяев, переночевать, а если наутро хозяева не обнаруживали на столе приготовленное угощение, то для них это было хорошим знаком.
Основным атрибутом дома являлся столб, установленный посередине. На него осетины подвешивали очаг. Он олицетворял корни, род семьи.
Возле дома возведена каменная башня с окном, имевшая сигнальную и оборонительную функции.
В дальнейшем на территории осетинского надворья высадят грушу и можжевельник.
Что будет
Сейчас в Парке дружбы народов продолжается возведение армянского кирпичного дома, где высадят абрикосовые деревья и виноградник. Строят карельский (финно-угорский) дом, узбекское подворье, азербайджанский дом с балконом, туркменскую юрту.
Уже построен традиционный саманный башкирский дом, буквально врытый в землю. Здесь будет кухня, а также пчельник.
В процессе возведения грузинский дом. В полуподвальном помещении у грузин находился погреб, где хранилось вино. На втором этаже было жилое помещение. Отличительной особенностью крыши этого дома является круглая черепица, которую также используют греки.
Чеченское и узбекское подворье пока строить не начали, но места для них уже определили.
В будущем в парке также построят Дом национального единства, где будет работать, в том числе, Дворец бракосочетаний. На одном из этажей появится ресторан, где будет можно попробовать блюда национальных кухонь. Также в Доме национального единства обустроят концертный зал на 300 мест, конференц–зал с отдельным выходом на крышу.
Кроме того, на территории этнографического комплекса будет разбит семейный парк, где появятся цветочные клумбы, беседки для отдыха.
На территории комплекса будет работать группа экскурсоводов. За каждым подворьем будут закреплены специалисты – носители того или иного языка каждой из национальностей. При этом, по словам Игоря Бурова, дома будут не просто музеями. Здесь будут работать общественные организации, планируется проведение национальных уик-эндов, праздников.
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