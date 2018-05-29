Своими Глазами. Знакомство с Lotte
Во вторник, 29 мая, в Самаре официально открылась вторая пятизвездочная гостиница. Это третий отель в России, принадлежащий южнокорейской сети LOTTE Hotels & Resorts, и единственный в Поволжье. Свое название сеть получила в честь героини романа Гёте «Страдания юного Вертера» - Шарлотты (Charlotte), которую любил основатель корпорации, господин Шин Гёк Хо. О том, как выглядит первая пятизвездочная гостиница Самары - в нашем материале.
Отель предлагает гостям 193 номера категорий Супериор, Делюкс, Полулюкс, Люкс, Президентский. Номера гостиницы готовы на 90%. Известно, что во время ЧМ-2018 в Lotte будут жить футбольные команды из Коста-Рики, Уругвая, Дании и Сенегала. По словам генерального менеджера «Лотте Отель Самара» Ричарда Кветона, 95% заказов – из России и бывших стран СНГ, остальные - из Европы и Америки.
Лобби
На первом этаже располагаются стойки ресепшена и зона Lobby Lounge, где гости смогут поработать или отдохнуть.
Бежево-золотистые тона, мрамор и стекло - интерьеры отеля напоминают декорации из фильма «Великий Гетсби». Специально для оформления были созданы пышные люстры ручной работы из чешского стекла и хрусталя. Над архитектурой и интерьерами, которые полностью согласованы с дизайн-бюро Lotte, работали российские архитекторы и дизайнеры.
Номерной фонд
Сейчас уже функционируют номера категорий Супериор (однокомнатные) и Полулюкс (двухкомнатные). В каждом номере - кровать, телевизор, ванная комната, шкаф, телефон, холодильник, кофемашина.
В шкафу - гладильная доска, утюг и небольшой сейф. В ванной – косметика лондонского бренда.
К «набору» стандартного номера в полулюксе добавляются рабочее место, а кроме ванны - тропический душ.
Также в отеле есть два номера для маломобильных граждан – они более просторные и оборудованы большой душевой кабиной.
На 14 этаже гостиницы расположены президентские апартаменты площадью 140 квадратных метров с видом на центр города и здание театра оперы и балета. В номере есть гостиная с диванами, стол на 8 человек, телевизор, рабочая зона. Также полностью оборудованная кухня, гардероб, ванная с джакузи. В спальне установлена большая двуспальная кровать.
Для сравнения в московской Лотте кроме президентских, есть также королевские апартаменты площадью 490 квадратных метра. В столичном номере есть просторная гостиная с открытым баром и роялем, конференц-комната со столом на 14 человек, кабинет с обширной библиотекой и зимний сад. Кроме того, в королевских апартаментах имеется собственная сауна.
Рестораны
Всего в гостинице будет два ресторана. Сейчас открыт ресторан La Terrazza площадью 283 квадратных метра.
Из него можно выйти на террасу, с которой открывается вид на город. Летом там поставят столики. Кухня – русская, азиатская, средиземноморская.
Конференц-залы
Весь второй этаж занимают конференц-залы. Их в отеле 10, залы трансформируются под разные конфигурации. Там можно провести банкетные и деловые мероприятия. Все залы названы именами камней – «Аместист», «Нефрит», «Топаз».
Также один из конференц-залов называется «Шарлотта».
Самый большой – зал «Кристалл» площадью 530 квадратных метра, где могут разместиться до 500 гостей. При необходимости «Кристалл» делится на 4 равные части. В Московской Lotte зал «Кристалл» чуть больше - 600 квадратных метров на 600 человек. Однако общее количество залов меньше, чем в Самаре – шесть.
Другие возможности
После 11 июня в отеле начнут работать бассейн и фитнес-центр Lotte Fitness. В нем - восемь фитнес-зон, в том числе студия пилатеса и йоги, а также большой зал функционального тренинга. Специально разработанная система определит 123 исходных параметра тела и поможет отследить достигнутый результат.
В отеле два подземных этажа занимает паркинг. Сейчас благоустраивается площадка, где будет террасса ресторана первого этажа, парковая зона и еще одна парковка.
Отель предлагает гостям 193 номера категорий Супериор, Делюкс, Полулюкс, Люкс, Президентский. Номера гостиницы готовы на 90%. Известно, что во время ЧМ-2018 в Lotte будут жить футбольные команды из Коста-Рики, Уругвая, Дании и Сенегала. По словам генерального менеджера «Лотте Отель Самара» Ричарда Кветона, 95% заказов – из России и бывших стран СНГ, остальные - из Европы и Америки.
Лобби
На первом этаже располагаются стойки ресепшена и зона Lobby Lounge, где гости смогут поработать или отдохнуть.
Бежево-золотистые тона, мрамор и стекло - интерьеры отеля напоминают декорации из фильма «Великий Гетсби». Специально для оформления были созданы пышные люстры ручной работы из чешского стекла и хрусталя. Над архитектурой и интерьерами, которые полностью согласованы с дизайн-бюро Lotte, работали российские архитекторы и дизайнеры.
Номерной фонд
Сейчас уже функционируют номера категорий Супериор (однокомнатные) и Полулюкс (двухкомнатные). В каждом номере - кровать, телевизор, ванная комната, шкаф, телефон, холодильник, кофемашина.
В шкафу - гладильная доска, утюг и небольшой сейф. В ванной – косметика лондонского бренда.
К «набору» стандартного номера в полулюксе добавляются рабочее место, а кроме ванны - тропический душ.
Также в отеле есть два номера для маломобильных граждан – они более просторные и оборудованы большой душевой кабиной.
На 14 этаже гостиницы расположены президентские апартаменты площадью 140 квадратных метров с видом на центр города и здание театра оперы и балета. В номере есть гостиная с диванами, стол на 8 человек, телевизор, рабочая зона. Также полностью оборудованная кухня, гардероб, ванная с джакузи. В спальне установлена большая двуспальная кровать.
Для сравнения в московской Лотте кроме президентских, есть также королевские апартаменты площадью 490 квадратных метра. В столичном номере есть просторная гостиная с открытым баром и роялем, конференц-комната со столом на 14 человек, кабинет с обширной библиотекой и зимний сад. Кроме того, в королевских апартаментах имеется собственная сауна.
Рестораны
Всего в гостинице будет два ресторана. Сейчас открыт ресторан La Terrazza площадью 283 квадратных метра.
Из него можно выйти на террасу, с которой открывается вид на город. Летом там поставят столики. Кухня – русская, азиатская, средиземноморская.
Конференц-залы
Весь второй этаж занимают конференц-залы. Их в отеле 10, залы трансформируются под разные конфигурации. Там можно провести банкетные и деловые мероприятия. Все залы названы именами камней – «Аместист», «Нефрит», «Топаз».
Также один из конференц-залов называется «Шарлотта».
Самый большой – зал «Кристалл» площадью 530 квадратных метра, где могут разместиться до 500 гостей. При необходимости «Кристалл» делится на 4 равные части. В Московской Lotte зал «Кристалл» чуть больше - 600 квадратных метров на 600 человек. Однако общее количество залов меньше, чем в Самаре – шесть.
Другие возможности
После 11 июня в отеле начнут работать бассейн и фитнес-центр Lotte Fitness. В нем - восемь фитнес-зон, в том числе студия пилатеса и йоги, а также большой зал функционального тренинга. Специально разработанная система определит 123 исходных параметра тела и поможет отследить достигнутый результат.
В отеле два подземных этажа занимает паркинг. Сейчас благоустраивается площадка, где будет террасса ресторана первого этажа, парковая зона и еще одна парковка.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 мая 2018
102
29 мая 2018
556
29 мая 2018
169
29 мая 2018
333
29 мая 2018
183
29 мая 2018 , 17:11
102
С 25 мая по 25 июля текущего года срок обращения для постановки на учет по месту пребывания...
29 мая 2018 , 16:19
100
Сбербанк и Google при поддержке правительства Самарской области запустили федеральную программу...
29 мая 2018 , 15:57
556
Во время ЧМ-2018 здесь будут жить сборные Коста-Рики, Уругвая, Дании и Сенегала.
29 мая 2018 , 15:10
131
Спектакли снимают из репертуара по разным причинам. Иногда это связано с отсутствием...
29 мая 2018 , 15:06
148
В этот день состоится заседание Самарской губернской думы.
29 мая 2018 , 14:40
169
26 мая в России отмечается День предпринимателя. В пресс-центре «Самарской газеты»...
29 мая 2018 , 14:17
137
Турнир по американскому футболу, гребля на байдарках и метание ножей. Как пройдет в Самаре летний спортивный сезон
Какие спортивные соревнования пройдут в столице губернии в ближайшие три месяца, где будут...
29 мая 2018 , 13:57
183
Такое решение депутаты приняли во вторник, 29 мая, на пленарном заседании Самарской губернской...
29 мая 2018 , 13:17
183
Поправки в выборное законодательство были приняты на 26-м заседании Самарской губернской думы во...
29 мая 2018 , 13:30
333
В ближайшее время после реконструкции откроется обновленная четвертая очередь набережной. Она...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2 мая 2018
4790
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
4138
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3751
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3508
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
3307
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4790
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2438
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2557
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1995
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1942
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...