Своими Глазами. Знакомство с Lotte

Отель предлагает гостям 193 номера категорий Супериор, Делюкс, Полулюкс, Люкс, Президентский. Номера гостиницы готовы на 90%. Известно, что во время ЧМ-2018 в Lotte будут жить футбольные команды из Коста-Рики, Уругвая, Дании и Сенегала. По словам генерального менеджера «Лотте Отель Самара» Ричарда Кветона, 95% заказов – из России и бывших стран СНГ, остальные - из Европы и Америки.На первом этаже располагаются стойки ресепшена и зона Lobby Lounge, где гости смогут поработать или отдохнуть.Бежево-золотистые тона, мрамор и стекло - интерьеры отеля напоминают декорации из фильма «Великий Гетсби». Специально для оформления были созданы пышные люстры ручной работы из чешского стекла и хрусталя. Над архитектурой и интерьерами, которые полностью согласованы с дизайн-бюро Lotte, работали российские архитекторы и дизайнеры.Сейчас уже функционируют номера категорий Супериор (однокомнатные) и Полулюкс (двухкомнатные). В каждом номере - кровать, телевизор, ванная комната, шкаф, телефон, холодильник, кофемашина.В шкафу - гладильная доска, утюг и небольшой сейф. В ванной – косметика лондонского бренда.К «набору» стандартного номера в полулюксе добавляются рабочее место, а кроме ванны - тропический душ.Также в отеле есть два номера для маломобильных граждан – они более просторные и оборудованы большой душевой кабиной.На 14 этаже гостиницы расположены президентские апартаменты площадью 140 квадратных метров с видом на центр города и здание театра оперы и балета. В номере есть гостиная с диванами, стол на 8 человек, телевизор, рабочая зона. Также полностью оборудованная кухня, гардероб, ванная с джакузи. В спальне установлена ​​большая двуспальная кровать.Для сравнения в московской Лотте кроме президентских, есть также королевские апартаменты площадью 490 квадратных метра. В столичном номере есть просторная гостиная с открытым баром и роялем, конференц-комната со столом на 14 человек, кабинет с обширной библиотекой и зимний сад. Кроме того, в королевских апартаментах имеется собственная сауна.Всего в гостинице будет два ресторана. Сейчас открыт ресторан La Terrazza площадью 283 квадратных метра.Из него можно выйти на террасу, с которой открывается вид на город. Летом там поставят столики. Кухня – русская, азиатская, средиземноморская.Весь второй этаж занимают конференц-залы. Их в отеле 10, залы трансформируются под разные конфигурации. Там можно провести банкетные и деловые мероприятия. Все залы названы именами камней – «Аместист», «Нефрит», «Топаз».Также один из конференц-залов называется «Шарлотта».Самый большой – зал «Кристалл» площадью 530 квадратных метра, где могут разместиться до 500 гостей. При необходимости «Кристалл» делится на 4 равные части. В Московской Lotte зал «Кристалл» чуть больше - 600 квадратных метров на 600 человек. Однако общее количество залов меньше, чем в Самаре – шесть.После 11 июня в отеле начнут работать бассейн и фитнес-центр Lotte Fitness. В нем - восемь фитнес-зон, в том числе студия пилатеса и йоги, а также большой зал функционального тренинга. Специально разработанная система определит 123 исходных параметра тела и поможет отследить достигнутый результат.В отеле два подземных этажа занимает паркинг. Сейчас благоустраивается площадка, где будет террасса ресторана первого этажа, парковая зона и еще одна парковка.