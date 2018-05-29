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Своими Глазами. Знакомство с Lotte

Во вторник, 29 мая, в Самаре официально открылась вторая пятизвездочная гостиница. Это третий отель в России, принадлежащий южнокорейской сети LOTTE Hotels & Resorts, и единственный в Поволжье. Свое название сеть получила в честь героини романа Гёте «Страдания юного Вертера» - Шарлотты (Charlotte), которую любил основатель корпорации, господин Шин Гёк Хо. О том, как выглядит первая пятизвездочная гостиница Самары - в нашем материале.

Отель предлагает гостям 193 номера категорий Супериор, Делюкс, Полулюкс, Люкс, Президентский. Номера гостиницы готовы на 90%. Известно, что во время ЧМ-2018 в Lotte будут жить футбольные команды из Коста-Рики, Уругвая, Дании и Сенегала. По словам генерального менеджера «Лотте Отель Самара» Ричарда Кветона, 95% заказов – из России и бывших стран СНГ, остальные - из Европы и Америки.

Лобби

На первом этаже располагаются стойки ресепшена и зона Lobby Lounge, где гости смогут поработать или отдохнуть.

















Бежево-золотистые тона, мрамор и стекло - интерьеры отеля напоминают декорации из фильма «Великий Гетсби». Специально для оформления были созданы пышные люстры ручной работы из чешского стекла и хрусталя. Над архитектурой и интерьерами, которые полностью согласованы с дизайн-бюро Lotte, работали российские архитекторы и дизайнеры.
























Номерной фонд

Сейчас уже функционируют номера категорий Супериор (однокомнатные) и Полулюкс (двухкомнатные). В каждом номере - кровать, телевизор, ванная комната, шкаф, телефон, холодильник, кофемашина. 

































В шкафу - гладильная доска, утюг и небольшой сейф. В ванной – косметика лондонского бренда.

















К «набору» стандартного номера в полулюксе добавляются рабочее место, а кроме ванны - тропический душ.

















Также в отеле есть два номера для маломобильных граждан – они более просторные и оборудованы большой душевой кабиной.

На 14 этаже гостиницы расположены президентские апартаменты площадью 140 квадратных метров с видом на центр города и здание театра оперы и балета. В номере есть гостиная с диванами, стол на 8 человек, телевизор, рабочая зона. Также полностью оборудованная кухня, гардероб, ванная с джакузи. В спальне установлена ​​большая двуспальная кровать.
























Для сравнения в московской Лотте кроме президентских, есть также королевские апартаменты площадью 490 квадратных метра. В столичном номере есть просторная гостиная с открытым баром и роялем, конференц-комната со столом на 14 человек, кабинет с обширной библиотекой и зимний сад. Кроме того, в королевских апартаментах имеется собственная сауна.





















Рестораны

Всего в гостинице будет два ресторана. Сейчас открыт ресторан La Terrazza площадью 283 квадратных метра.
































Из него можно выйти на террасу, с которой открывается вид на город. Летом там поставят столики. Кухня – русская, азиатская, средиземноморская.

















Конференц-залы

Весь второй этаж занимают конференц-залы. Их в отеле 10, залы трансформируются под разные конфигурации. Там можно провести банкетные и деловые мероприятия. Все залы названы именами камней – «Аместист», «Нефрит», «Топаз».
























Также один из конференц-залов называется «Шарлотта».



















Самый большой – зал «Кристалл» площадью 530 квадратных метра, где могут разместиться до 500 гостей. При необходимости «Кристалл» делится на 4 равные части. В Московской Lotte зал «Кристалл» чуть больше - 600 квадратных метров на 600 человек. Однако общее количество залов меньше, чем в Самаре – шесть.
























Другие возможности

После 11 июня в отеле начнут работать бассейн и фитнес-центр Lotte Fitness. В нем - восемь фитнес-зон, в том числе студия пилатеса и йоги, а также большой зал функционального тренинга. Специально разработанная система определит 123 исходных параметра тела и поможет отследить достигнутый результат.






















В отеле два подземных этажа занимает паркинг. Сейчас благоустраивается площадка, где будет террасса ресторана первого этажа, парковая зона и еще одна парковка.
Дата: 29 мая 2018 , 15:57
556
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова, Ксения Кармазина
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