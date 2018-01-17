Свитер «с плеча» Рязанова, книга и плакат с автографами. Какие ценные экспонаты появятся в музее мэтра отечественного кинематографа
В середине октября прошлого года самарский литературный музей объявил сбор экспонатов для музея мэтра отечественного кинематографа, который будет располагаться на улице Фрунзе, 120. Накануне sgpress.ru узнал, какие раритетные экспонаты уже удалось заполучить.
Три этажа истории
Как рассказала научная сотрудница музея Эльдара Рязанова Елена Вяльцева, в нем будет работать несколько экспозиций:
- Первая из них будет посвящена непосредственно «самарскому» периоду жизни Эльдара Рязанова. Мы разместим генеалогическое древо самарских предков Эльдара Рязанова, а также его жизненные этапы, связанные с Самарой – рождение, жизнь здесь во время войны, а также дальнейшие приезды в наш город. Позже будут открыты второй и третий этажи музея. Их экспозиция будет посвящена творчеству Эльдара Рязанова, - пояснила Елена Вяльцева.
Одна из постоянных экспозиций музея Эльдара Рязанова, который станет отделом самарского литмузея, будет рассказывать о военном Куйбышеве в Великой Отечественной войны. Для этого самарский литмузей подбирает различные предметы военного времени, относящиеся, в том числе, и к теме детства. Это, к примеру, дневник куйбышевской школьницы Тамары Пономаревой, в котором ее друзья писали ей различные пожелания, стихи и песни. Также будет представлен альбом рисунков 30-40 годов прошлого столетия.
Любопытным и хорошо сохранившимся экспонатом стало платье и болеро из марли.
- Марля была очень популярным материалом в годы войны, и за неимением ничего брали марлю, красили ее и затем шили одежду, - рассказала Елена Вяльцева.
Среди уже имеющихся экспонатов, отражающих эпоху того времени - пальто первой половины XX века, старинный абажур, помазок 40-х годов прошлого столетия, кошельки, зонт-трость и т.д. Все это принесли в дар будущему музею жители нашего города.
Что касается предметов, связанных непосредственно с самим Эльдаром Рязановым, то их не так много. В основном такие предметы передают родственники и знакомые когда-то с ним лично. Например, родственники друга Эльдара Рязанова, ученого Владимира Виттиха, передали музею плакат и книгу с автографом мэтра.
- Он вообще очень любил оставлять на память своим друзьям и знакомым целые послания на форзацах книг, - подметил сотрудник музея Эльдара Рязанова Глеб Чечевин.
Интересным экспонатом музея стал свитер, который Владимир Виттих одолжил в свое время Эльдару Рязанову. Впоследствии свитер был возвращен владельцу с запиской, которая тоже стала одним из экспонатов будущего музея.
Определенные трудности при сборе экспонатов возникли с учебниками. В частности, музею требуются книги серии «Библиотека приключений» до 1942 года издания, однако их нет в наличии даже у букинистов.
Кстати
Сотрудники музея Эльдара Рязанова продолжают сбор экспонатов для будущих экспозиций. В дар принимаются книги, фотографии и многое другое.
По - прежнему требуются книги из серии «Библиотека приключений» до 1942 года издания, любые приключенческие книги и школьные учебники за 6-8 классы 1920-1940-х годов, а также детские вещи, игрушки, бытовые предметы и фотографии этого периода. Более подробную информацию можно узнать, позвонив по телефону +7 927 726 17 91 (Елена – научный сотрудник музея Э.А. Рязанова).
Кроме того, требуются копии дневников, воспоминаний и писем людей, которые оказались в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны - в частности, 1941-43 гг., когда в город прибыло огромное количество эвакуированных людей и учреждений. Если вы располагаете данной информацией, просьба писать на адрес: chechevin@gmail.com.
Комментарий
Глеб Чечевин, сотрудник музея Эльдара Рязанова:
- У нас идет исследовательская работа по эпохе, которая представляет большой интерес для любителей истории Самары, а также для тех, кто интересуется жизнью Эльдара Рязанова. Мы называем эту эпоху «Куйбышев-запасная столица». Это 1941-1943 годы, когда большое число знаменитых и талантливых людей той эпохи побывали в нашем городе и внесли свой культурный вклад. На Эльдара Рязанова это имело очень большое влияние, нам важно поместить его в контекст того времени.
Он оставил очень много воспоминаний о своем мироощущении, о творчестве, в частности, о детстве, о юношеских годах, в том числе и в Куйбышеве. К примеру, в 1941-1942 годах Эльдар Рязанов учился в Самаре в седьмом классе, и у него остались очень яркие воспоминания о нашем городе во время эвакуации сюда правительства, культурной среды. Наша цель – с помощью экспозиций показать достаточно крепкую связь Эльдара Рязанова с нашим городом.
Три этажа истории
Как рассказала научная сотрудница музея Эльдара Рязанова Елена Вяльцева, в нем будет работать несколько экспозиций:
- Первая из них будет посвящена непосредственно «самарскому» периоду жизни Эльдара Рязанова. Мы разместим генеалогическое древо самарских предков Эльдара Рязанова, а также его жизненные этапы, связанные с Самарой – рождение, жизнь здесь во время войны, а также дальнейшие приезды в наш город. Позже будут открыты второй и третий этажи музея. Их экспозиция будет посвящена творчеству Эльдара Рязанова, - пояснила Елена Вяльцева.
Одна из постоянных экспозиций музея Эльдара Рязанова, который станет отделом самарского литмузея, будет рассказывать о военном Куйбышеве в Великой Отечественной войны. Для этого самарский литмузей подбирает различные предметы военного времени, относящиеся, в том числе, и к теме детства. Это, к примеру, дневник куйбышевской школьницы Тамары Пономаревой, в котором ее друзья писали ей различные пожелания, стихи и песни. Также будет представлен альбом рисунков 30-40 годов прошлого столетия.
Любопытным и хорошо сохранившимся экспонатом стало платье и болеро из марли.
- Марля была очень популярным материалом в годы войны, и за неимением ничего брали марлю, красили ее и затем шили одежду, - рассказала Елена Вяльцева.
Среди уже имеющихся экспонатов, отражающих эпоху того времени - пальто первой половины XX века, старинный абажур, помазок 40-х годов прошлого столетия, кошельки, зонт-трость и т.д. Все это принесли в дар будущему музею жители нашего города.
Что касается предметов, связанных непосредственно с самим Эльдаром Рязановым, то их не так много. В основном такие предметы передают родственники и знакомые когда-то с ним лично. Например, родственники друга Эльдара Рязанова, ученого Владимира Виттиха, передали музею плакат и книгу с автографом мэтра.
- Он вообще очень любил оставлять на память своим друзьям и знакомым целые послания на форзацах книг, - подметил сотрудник музея Эльдара Рязанова Глеб Чечевин.
Интересным экспонатом музея стал свитер, который Владимир Виттих одолжил в свое время Эльдару Рязанову. Впоследствии свитер был возвращен владельцу с запиской, которая тоже стала одним из экспонатов будущего музея.
Определенные трудности при сборе экспонатов возникли с учебниками. В частности, музею требуются книги серии «Библиотека приключений» до 1942 года издания, однако их нет в наличии даже у букинистов.
Кстати
Сотрудники музея Эльдара Рязанова продолжают сбор экспонатов для будущих экспозиций. В дар принимаются книги, фотографии и многое другое.
По - прежнему требуются книги из серии «Библиотека приключений» до 1942 года издания, любые приключенческие книги и школьные учебники за 6-8 классы 1920-1940-х годов, а также детские вещи, игрушки, бытовые предметы и фотографии этого периода. Более подробную информацию можно узнать, позвонив по телефону +7 927 726 17 91 (Елена – научный сотрудник музея Э.А. Рязанова).
Кроме того, требуются копии дневников, воспоминаний и писем людей, которые оказались в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны - в частности, 1941-43 гг., когда в город прибыло огромное количество эвакуированных людей и учреждений. Если вы располагаете данной информацией, просьба писать на адрес: chechevin@gmail.com.
Комментарий
Глеб Чечевин, сотрудник музея Эльдара Рязанова:
- У нас идет исследовательская работа по эпохе, которая представляет большой интерес для любителей истории Самары, а также для тех, кто интересуется жизнью Эльдара Рязанова. Мы называем эту эпоху «Куйбышев-запасная столица». Это 1941-1943 годы, когда большое число знаменитых и талантливых людей той эпохи побывали в нашем городе и внесли свой культурный вклад. На Эльдара Рязанова это имело очень большое влияние, нам важно поместить его в контекст того времени.
Он оставил очень много воспоминаний о своем мироощущении, о творчестве, в частности, о детстве, о юношеских годах, в том числе и в Куйбышеве. К примеру, в 1941-1942 годах Эльдар Рязанов учился в Самаре в седьмом классе, и у него остались очень яркие воспоминания о нашем городе во время эвакуации сюда правительства, культурной среды. Наша цель – с помощью экспозиций показать достаточно крепкую связь Эльдара Рязанова с нашим городом.
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