Свитер «с плеча» Рязанова, книга и плакат с автографами. Какие ценные экспонаты появятся в музее мэтра отечественного кинематографа

Как рассказала научная сотрудница музея Эльдара Рязанова Елена Вяльцева, в нем будет работать несколько экспозиций:- Первая из них будет посвящена непосредственно «самарскому» периоду жизни Эльдара Рязанова. Мы разместим генеалогическое древо самарских предков Эльдара Рязанова, а также его жизненные этапы, связанные с Самарой – рождение, жизнь здесь во время войны, а также дальнейшие приезды в наш город. Позже будут открыты второй и третий этажи музея. Их экспозиция будет посвящена творчеству Эльдара Рязанова, - пояснила Елена Вяльцева.Одна из постоянных экспозиций музея Эльдара Рязанова, который станет отделом самарского литмузея, будет рассказывать о военном Куйбышеве в Великой Отечественной войны. Для этого самарский литмузей подбирает различные предметы военного времени, относящиеся, в том числе, и к теме детства. Это, к примеру, дневник куйбышевской школьницы Тамары Пономаревой, в котором ее друзья писали ей различные пожелания, стихи и песни. Также будет представлен альбом рисунков 30-40 годов прошлого столетия.Любопытным и хорошо сохранившимся экспонатом стало платье и болеро из марли.- Марля была очень популярным материалом в годы войны, и за неимением ничего брали марлю, красили ее и затем шили одежду, - рассказала Елена Вяльцева.Среди уже имеющихся экспонатов, отражающих эпоху того времени - пальто первой половины XX века, старинный абажур, помазок 40-х годов прошлого столетия, кошельки, зонт-трость и т.д. Все это принесли в дар будущему музею жители нашего города.Что касается предметов, связанных непосредственно с самим Эльдаром Рязановым, то их не так много. В основном такие предметы передают родственники и знакомые когда-то с ним лично. Например, родственники друга Эльдара Рязанова, ученого Владимира Виттиха, передали музею плакат и книгу с автографом мэтра.- Он вообще очень любил оставлять на память своим друзьям и знакомым целые послания на форзацах книг, - подметил сотрудник музея Эльдара Рязанова Глеб Чечевин.Интересным экспонатом музея стал свитер, который Владимир Виттих одолжил в свое время Эльдару Рязанову. Впоследствии свитер был возвращен владельцу с запиской, которая тоже стала одним из экспонатов будущего музея.Определенные трудности при сборе экспонатов возникли с учебниками. В частности, музею требуются книги серии «Библиотека приключений» до 1942 года издания, однако их нет в наличии даже у букинистов.Сотрудники музея Эльдара Рязанова продолжают сбор экспонатов для будущих экспозиций. В дар принимаются книги, фотографии и многое другое.По - прежнему требуются книги из серии «Библиотека приключений» до 1942 года издания, любые приключенческие книги и школьные учебники за 6-8 классы 1920-1940-х годов, а также детские вещи, игрушки, бытовые предметы и фотографии этого периода. Более подробную информацию можно узнать, позвонив по телефону +7 927 726 17 91 (Елена – научный сотрудник музея Э.А. Рязанова).Кроме того, требуются копии дневников, воспоминаний и писем людей, которые оказались в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны - в частности, 1941-43 гг., когда в город прибыло огромное количество эвакуированных людей и учреждений. Если вы располагаете данной информацией, просьба писать на адрес: chechevin@gmail.com.- У нас идет исследовательская работа по эпохе, которая представляет большой интерес для любителей истории Самары, а также для тех, кто интересуется жизнью Эльдара Рязанова. Мы называем эту эпоху «Куйбышев-запасная столица». Это 1941-1943 годы, когда большое число знаменитых и талантливых людей той эпохи побывали в нашем городе и внесли свой культурный вклад. На Эльдара Рязанова это имело очень большое влияние, нам важно поместить его в контекст того времени.Он оставил очень много воспоминаний о своем мироощущении, о творчестве, в частности, о детстве, о юношеских годах, в том числе и в Куйбышеве. К примеру, в 1941-1942 годах Эльдар Рязанов учился в Самаре в седьмом классе, и у него остались очень яркие воспоминания о нашем городе во время эвакуации сюда правительства, культурной среды. Наша цель – с помощью экспозиций показать достаточно крепкую связь Эльдара Рязанова с нашим городом.