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Судебные приставы выдворили из Самары 8 граждан Таджикистана

Иностранцы были доставлены в аэропорт «Курумоч» и отправлены на Родину.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, всего за 2017 год специалистами из страны было выдворено 80 иностранцев, 40 из которых уехали за свой счет.

Причина выдворения - нарушение правил пребывания на территории РФ, а именно нахождение граждан в стране более 90 суток без специального разрешения. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительной депортацией на Родину и запретом на въезд на территорию России в течение 5 лет. 
Дата: 21 февраля 2017 , 11:12
195
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: пресс-служба УФССП по Самарской области
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