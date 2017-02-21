Судебные приставы выдворили из Самары 8 граждан Таджикистана

Иностранцы были доставлены в аэропорт «Курумоч» и отправлены на Родину.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, всего за 2017 год специалистами из страны было выдворено 80 иностранцев, 40 из которых уехали за свой счет.



Причина выдворения - нарушение правил пребывания на территории РФ, а именно нахождение граждан в стране более 90 суток без специального разрешения. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительной депортацией на Родину и запретом на въезд на территорию России в течение 5 лет.