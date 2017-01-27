Судебные приставы вернули матери ребенка, которого отец скрывал в монастыре

На протяжении некоторого времени несовершеннолетний находился то с матерью, то с отцом. Но в какой-то момент мужчина забрал ребенка и больше его уже не вернул, хотя по решению суда он должен был жить вместе с мамой.Более того, когда судебные приставы возбудили исполнительное производство, мужчина выписался из квартиры и скрылся. Был объявлен розыск ребенка.Женщина разместила пост в Интернете, в котором просила помочь людей в поисках ее чада. Вскоре ей позвонили и сообщили, что ребенок находится в одном из монастырей Самарской области. Эту информацию мать передала судебным приставам, которые и вернули ей ребенка.