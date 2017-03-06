Суда на воздушной подушке прекращают ходить до Ширяево

Переправа закрывается с 7 марта.



ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» сообщает, что в районе села Ширяево произошла подвижка льда на Волге. По этой причине линия движения катеров на воздушной подушке «Самара - Ширяево» закрывается уже со вторника, 7 марта. Линии «Самара - Рождествено» и «Самара – Винновка (Монастырь)» пока продолжают работу.



«Самарское речное пассажирское предприятие» является основным перевозчиком пассажиров внутренним водным транспортом по пригородным маршрутам. Этой зимой по просьбам горожан были открыты и экскурсионные маршруты из Самары в Винновку и Ширяево.