Суд постановил расчистить пруд у педуниверситета и восстановить его берег

Пруд Сухой начали засыпать землей в начале мая прошлого года.



Тогда на защиту водоема встали местные жители. Проверку по данному факту провела Самарская межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что земельный участок с водоемом находится в государственной собственности, и пруд не может быть самовольно засыпан. Также было установлено, что из-за засыпки пруда Сухой нарушается среда обитания краснокнижных животных – тритонов, которых обнаружили в водоеме. Самарскому государственному социально-педагогическому университету выдали предписание восстановить пруд и его берег до 30 октября. Однако, несмотря на запрет прокуратуры, водоем продолжили засыпать. Тогда природоохранная прокуратура направила иск в суд.



В итоге нарушителей обязали в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу восстановить в прежних границах берег пруда Сухой и сам водоем и привести в порядок прилегающую территорию. Решение суда в законную силу не вступило.