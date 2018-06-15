Субботняя программа фан-феста в Самаре
В субботу, 16 июня, фестиваль болельщиков на площади Куйбышева начнет работать в 12.00.
В третий день фан-феста на сцене выступят шоу барабанов «Лауд Стрит Гелз», танцевальное шоу NF и группа «Революция». На гигантском экране будут транслировать четыре футбольных матча. Между играми болельщиков будут развлекать музыкальные коллективы.
В 14:00 начнется трансляция матча Франция - Австралия.
В 17:00 - игры Аргентина – Исландия.
В 20:00 стартует трансляция матча сборных из Перу и Дании.
В 23:00 футбольный вечер продолжит игра сборных Хорватии и Нигерии.
После окончания последнего матча, с 00:45, можно будет потанцевать под часовой DJ-сет.
В третий день фан-феста на сцене выступят шоу барабанов «Лауд Стрит Гелз», танцевальное шоу NF и группа «Революция». На гигантском экране будут транслировать четыре футбольных матча. Между играми болельщиков будут развлекать музыкальные коллективы.
В 14:00 начнется трансляция матча Франция - Австралия.
В 17:00 - игры Аргентина – Исландия.
В 20:00 стартует трансляция матча сборных из Перу и Дании.
В 23:00 футбольный вечер продолжит игра сборных Хорватии и Нигерии.
После окончания последнего матча, с 00:45, можно будет потанцевать под часовой DJ-сет.
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