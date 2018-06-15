Субботняя программа фан-феста в Самаре

В третий день фан-феста на сцене выступят шоу барабанов «Лауд Стрит Гелз», танцевальное шоу NF и группа «Революция». На гигантском экране будут транслировать четыре футбольных матча. Между играми болельщиков будут развлекать музыкальные коллективы.В 14:00 начнется трансляция матча Франция - Австралия.В 17:00 - игры Аргентина – Исландия.В 20:00 стартует трансляция матча сборных из Перу и Дании.В 23:00 футбольный вечер продолжит игра сборных Хорватии и Нигерии.После окончания последнего матча, с 00:45, можно будет потанцевать под часовой DJ-сет.