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Субару столкнулась с машиной «скорой»: пострадали четверо

Авария произошла вчера в 12:40 на Молодежном проспекте в Жигулевске.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 59-летний водитель автомобиля Subaru ехал со стороны улицы Станционной в направлении Комсомольской. По предварительной версии полицейских, на перекрестке мужчина не пропустил машину «скорой помощи», которая ехала с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на «красный» свет, и столкнулся с ней.

Четыре пассажира «скорой помощи» - 77-летняя, 52-летняя, 38-летняя, 32-летняя женщины - получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным рекомендовано амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. 

Дата: 7 февраля 2017 , 12:58
125
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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