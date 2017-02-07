Субару столкнулась с машиной «скорой»: пострадали четверо

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 59-летний водитель автомобиля Subaru ехал со стороны улицы Станционной в направлении Комсомольской. По предварительной версии полицейских, на перекрестке мужчина не пропустил машину «скорой помощи», которая ехала с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на «красный» свет, и столкнулся с ней.Четыре пассажира «скорой помощи» - 77-летняя, 52-летняя, 38-летняя, 32-летняя женщины - получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным рекомендовано амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.