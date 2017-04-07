Студенты приводят в порядок парки и скверы

Первый молодежный субботник прошел 6 апреля на Крымской площади в Железнодорожном районе. Около двухсот студентов сузов и вузов ворошили снег, собирали мусор, старую листву, ветки, подметали дорожки. Молодежь сделала все, чтобы помочь городским службам по благоустройству.Директор Самарского Дома молодежи Сергей Бурцев напомнил: акция «Чистый город» проводится четвертый год и с каждым разом охватывает все больше парков и скверов. Если в 2015-м молодежь убрала пять зон отдыха, то с 6 по 21 апреля 2017-го запланирована серия субботников в 15-ти местах, расположенных во всех районах областного центра.- Идея акции заключается в том, что молодежь убирает территории, где летом будет отдыхать и наслаждаться прекрасными видами, - отметил Сергей Бурцев. - Субботники запланированы в парке Щорса, на Ильинской площади, в сквере имени Сафонова, в парке Победы, в парке Гагарина, на Воронежских озерах, в сквере Кузнецова в поселке Управленческий и на других территориях.У каждого субботника своя тема. Работа на Крымской площади прославила объединение и дружбу с крымчанами. Часть субботников посвятят Победе в Великой Отечественной войне, другие - Году экологии.Самые активные участники этой акции, как и всего месячника по благоустройству, получат билеты на спектакли, выставки, экскурсии, концерт на площади Куйбышева 22 апреля, скидки на покупки в супермаркетах.