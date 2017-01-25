Студенты предлагают построить тротуар от остановки «Постников овраг» до корпусов Самарского университета

Пешеходный маршрут, ведущий к учебным корпусам объединенного Самарского университета от трамвайной остановки, осмотрели сотрудники городской администрации, представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и неравнодушная молодежь. На выездном совещании собравшиеся обсудили, как сделать «протоптанную народом тропу» более комфортной и безопасной.- Из экономии ребята идут пешком от Постникова оврага до бывшего Госуниверситета вдоль трамвайных путей, - пояснила студентка четвертого курса, председатель Совета обучающихся Самарского университета Эмма Кочарова. - Это не только неудобно, но и рискованно. Поэтому здесь необходимо обустроить пешеходную дорожку.Заместитель руководителя управления реконструкции, ремонта и контроля департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов сказал студентам, что вопрос можно решить уже в этом году. При благоприятном стечении обстоятельств благоустройство завершится в июле.- Мы не видим проблемы в обустройстве тротуара из гранулята. Пока это оптимальное решение, которое можно выполнить в реальные сроки. Когда сойдет снег, рассмотрим вопрос более предметно. Для начала нужно проверить, какие инженерные коммуникации здесь находятся, - подытожил Шамиль Халиуллов.