Студенты из 29 стран примут участие в летней космической школе Самарского университета

Как сообщает пресс-служба Самарского университета, в этом году зарегистрировано 170 участников из 29 стран. Среди них: Австралия, Азербайджан, Боливия, Бразилия, Великобритания, Германия, Доминикана, Египет, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Мексика, Нигерия, Перу, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Словения, США, Тайвань, Франция, Чили, Шри-Ланка, Япония. Наибольший интерес к проекту проявили студенты из Мексики – 59 человек, а также из Бразилии, откуда поступила 31 заявка.24 февраля стартует первый удалённый этап работы школы, в ходе которого студенты будут изучать основные положения динамики полёта космических аппаратов. По итогам данного этапа будет отобрано 40 молодых людей, которые примут участие в очном этапе работы школы. Он пройдет на базе Самарского университета с 19 июня по 1 июля.