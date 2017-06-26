Студенты Самарского университета смогут получить диплом французского образца
С сентября этого года в Самарском университете будет запущена образовательная сетевая программа международной мобильности и программы двойных дипломов между Самарским университетом и Политехническим университетом передовой науки IPSA (Париж-Тулуза).
Соглашение позволит студентам двух вузов получать образование и в России, и во Франции. По окончании обучения студенты получат второй диплом от университета-партнера. Отметим, что соглашение касается магистерских программ: «Авиационные двигатели и энергетические установки» в Самарском университете и «Аэрокосмическая техника и технологии» в IPSA.
Как сообщает пресс-служба самарского вуза, завершив бакалавриат в Самаре и Франции (8 семестров), студенты по обмену продолжат обучение во Франции или в России в течение 3 семестров, в том числе один семестр будет посвящен практике. Находясь в университете-партнере, студенты будут изучать ту же программу, что и местные студенты.
Студенты будут отвечать за поиск финансовой поддержки на проживание и переезд. При этом возможно размещение в кампусе вузов. Также университеты-партнеры обещают поддержку по получению участниками программы университетских, национальных и международных стипендий.
Переходный период намечен на 2017/2018 учебный год и предполагает обучение в течение двух семестров. Соглашение заключается на 10 лет с момента подписания. Программа начнет действовать с сентября текущего года. Известно, что по программе международной мобильности из Франции готовы приехать уже 8 человек, а еще двое приедут на программу магистратуры двойных дипломов.
Соглашение позволит студентам двух вузов получать образование и в России, и во Франции. По окончании обучения студенты получат второй диплом от университета-партнера. Отметим, что соглашение касается магистерских программ: «Авиационные двигатели и энергетические установки» в Самарском университете и «Аэрокосмическая техника и технологии» в IPSA.
Как сообщает пресс-служба самарского вуза, завершив бакалавриат в Самаре и Франции (8 семестров), студенты по обмену продолжат обучение во Франции или в России в течение 3 семестров, в том числе один семестр будет посвящен практике. Находясь в университете-партнере, студенты будут изучать ту же программу, что и местные студенты.
Студенты будут отвечать за поиск финансовой поддержки на проживание и переезд. При этом возможно размещение в кампусе вузов. Также университеты-партнеры обещают поддержку по получению участниками программы университетских, национальных и международных стипендий.
Переходный период намечен на 2017/2018 учебный год и предполагает обучение в течение двух семестров. Соглашение заключается на 10 лет с момента подписания. Программа начнет действовать с сентября текущего года. Известно, что по программе международной мобильности из Франции готовы приехать уже 8 человек, а еще двое приедут на программу магистратуры двойных дипломов.
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