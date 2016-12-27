Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке

Ребята подавали диетические блюда, которые приготовили и оформили сами. Для создания своих кулинарных шедевров они использовали доступные продукты, а также знания и навыки, полученные в вузе, инновационные разработки, фантазию и, конечно, любовь. Студентам удалось удивить жюри - педагогов и поваров известных ресторанов.Члены жюри дегустировали, задавало вопросы, делали замечания. Профессиональные комментарии - важная часть конкурса. Ведь он направлен прежде всего на образование студентов.Среди инновационных разработок СамГТУ, показанных на конкурсе, - пищевая съедобная пленка (упаковка). Она приготовлена из яблочного пюре с натуральными добавками, обладает полезными свойствами, долго хранится. Студентка четвертого курса Алена Данчева поместила в съедобную коробочку десерт - мандариновые дольки в шоколаде. Ее коллеги заменили на яблочную пленку слоеное тесто в штруделе и лист нори в роллах. Такие оригинальные и полезные решения члены жюри приняли на "ура".