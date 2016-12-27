27 декабря 2016 года,
19:36
$ 60.91    63.73   Нефть 55.16 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке

В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок. В нем участвовали все студенты факультета пищевых производств - около 80 человек. Девиз конкурса: «Здоровый, красивый и вкусный обед - скажи ожирению жесткое НЕТ!». Первый такой поединок прошел в Политехе в 2014 году.

Ребята подавали диетические блюда, которые приготовили и оформили сами. Для создания своих кулинарных шедевров они использовали доступные продукты, а также знания и навыки, полученные в вузе, инновационные разработки, фантазию и, конечно, любовь. Студентам удалось удивить жюри - педагогов и поваров известных ресторанов.

Члены жюри дегустировали, задавало вопросы, делали замечания. Профессиональные комментарии - важная часть конкурса. Ведь он направлен прежде всего на образование студентов.

Среди инновационных разработок СамГТУ, показанных на конкурсе, - пищевая съедобная пленка (упаковка). Она приготовлена из яблочного пюре с натуральными добавками, обладает полезными свойствами, долго хранится. Студентка четвертого курса Алена Данчева поместила в съедобную коробочку десерт - мандариновые дольки в шоколаде. Ее коллеги заменили на яблочную пленку слоеное тесто в штруделе и лист нори в роллах. Такие оригинальные и полезные решения члены жюри приняли на "ура".
Фотогалерея
Фото 113113Фото 113114Фото 113115Фото 113116Фото 113117Фото 113118Фото 113119Фото 113120Фото 113121Фото 113122Фото 113123Фото 113124Фото 113125Фото 113126Фото 113127Фото 113128Фото 113129Фото 113130Фото 113131Фото 113132Фото 113133
Дата: 27 декабря 2016 , 15:50
128
Автор текста: Лариса Дядякина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
27 декабря 2016
128
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
Лучший почтальон России работает в Сызрани
27 декабря 2016
121
Лучший почтальон России работает в Сызрани
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
27 декабря 2016
125
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
27 декабря 2016
111
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
no photo
27 декабря 2016
91
Малому бизнесу - большие кредиты
no photo
27 декабря 2016
111
Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
Николай Меркушкин подведет итоги года
27 декабря 2016
107
Николай Меркушкин подведет итоги года
Водитель Хендэ погиб в лобовом ДТП авто с Фольксвагеном
27 декабря 2016
189
Водитель Хендэ погиб в лобовом ДТП авто с Фольксвагеном
При столкновении Хендэ и Лады пострадали две девочки
27 декабря 2016
178
При столкновении Хендэ и Лады пострадали две девочки
Лента новостей
27 декабря 2016 , 15:50
128
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
  В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок.
27 декабря 2016 , 15:49
121
Лучший почтальон России работает в Сызрани
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший...
27 декабря 2016 , 15:26
125
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
   В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и...
27 декабря 2016 , 15:18
91
Малому бизнесу - большие кредиты
  В новом году расширить свой бизнес или открыть новый станет легче с кредитами от...
27 декабря 2016 , 15:18
111
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
 Множество гостей пригласила на день рождения своего детища известная в Самаре...
27 декабря 2016 , 15:03
110
В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе Александра Островского
   В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе...
27 декабря 2016 , 14:54
111
Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
   В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
12167
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7681
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6629
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6595
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
1009
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
27 ноября 2016
341
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
В Самаре есть только один нобелевский лауреат. Но зато какой!
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
27 ноября 2016
539
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
ДТП произошло сегодня, 27 ноября, примерно в 3 часа ночи на трассе М-5 «Урал» в...
27 ноября 2016
297
"Мы мобилизовали все свои силы". Ветеран - труженик тыла рассказывает об эвакуации и о работе авиазавода в годы войны
Местом приписки Государственного авиационного завода №1 была Москва. До начала Великой...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.