Студентов из Бразилии планируют направлять в Самару для обмена опытом

С 23 по 27 апреля в Самаре проходит семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС.



В нем принимают участие около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей, аспирантов, общественных деятелей и деятелей культуры. В течение четырех дней участники форума обсуждают вопросы международного сотрудничества, обмениваются опытом в таких сферах, как культура, предпринимательство, наука и инновации, СМИ.



БРИКС – объединение, которое возникло более 10 лет назад. Помимо России в него входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны с большим количеством важных для мировой экономики ресурсов.



25 апреля состоялось пленарное заседание семинара-совещания молодых лидеров стран БРИКС. Каждая из стран приехала со своими конкретными предложениями по развитию молодежного международного сотрудничества.



- Нельзя не заметить, что все страны-участницы очень разные, со своей культурой, политикой, экономикой. Такие мероприятия очень полезны, так как мы должны обмениваться опытом, изучать культуры разных стран, - сообщил заместитель руководителя делегации из Китая Шен И. - Одной из целей семинара является усиление взаимосвязей, налаживание общения между молодежью стран БРИКС. Мы бы хотели предложить создание единой онлайн-платформы, которая позволяла бы молодежи находить общие точки соприкосновения и более тесно общаться.



Для делегации из Бразилии представляет большой интерес создание специальных программ для подготовки кадров в сфере аэрокосмической отрасли.



- Мы развиваем свою космическую программу, но не имеем профессиональной базы для подготовки кадров, а Самарская область – один из ведущих регионов в этом направлении. Поэтому мы хотели бы направить в Самару студентов и молодых специалистов, чтобы они смогли перенять опыт, - рассказал президент делового центра сотрудничества стран БРИКС Висент Барриентос. - Со своей стороны, мы могли бы внести вклад в развитие туризма, досуга и спорта. Например, были бы рады поделиться опытом в организации чемпионата мира по футболу.



Участники заседания сформировали общую стратегию сотрудничества в сфере академических и культурно-гуманитарных обменов между странами, а также обсудили создание условий для развития молодежного предпринимательства. В частности, прорабатывался вопрос о создании на территории самарского региона бизнес-инкубатора стран БРИКС.



По итогам работы семинара-совещания будет сформирован перечень предложений для включения их в итоговый документ молодежного форума. Данные предложения рассмотрят на саммите стран БРИКС, который состоится в Шанхае (Китай) в конце июля.



Также для участников форума организована культурная программа. Гости губернии уже посетили гала-концерт областного молодежного фестиваля «Самарская студенческая весна». Им предстоит побывать в музее «Самара космическая» и Бункере Сталина.



- Поскольку я преподаю в университете международные отношения, в рамках своей деятельности я изучаю историю разных стран и городов, в том числе Самары. Приехав сюда, я понял, что история вышла из учебника и стала для меня живой. Самара, безусловно, город с богатой историей и традициями. Впечатления очень хорошие, - поделился Шен И.