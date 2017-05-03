Студентам, чьи комнаты пострадали из-за пожара в общежитии Самарского университета, предоставят альтернативное жилье

В одной из комнат на 8 этаже общежития №6 Самарского университета воспламенились домашние вещи. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 15 кв. м. На тушение огня выезжали 13 специалистов, задействовано 12 единиц техники. Пожар ликвидировали в 23:49.Как уточнили sgpress.ru в пресс-службе Самарского университета, в момент возгорания в комнате, где проживали 3 человека, никого не было. От огня пострадали две комнаты на 8 этаже, ущерб устанавливается. В ближайшее время последствия пожара будут устранены. Жильцам пострадавших комнат предоставлено альтернативное жилье на территории кампуса до окончания ремонтных работ. Также со стороны администрации оказывается помощь в восстановлении утраченных документов.