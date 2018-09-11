Сценарист известных российских сериалов живет на Мехзаводе

Как найти профессию по душе? Что такое современная киноиндустрия - творчество или ремесло? Узнаем из первых уст у жительницы поселка Мехзавод киносценариста Натальи Жердецкой.



- Наталья, расскажите немного о себе, о своем детстве.



- Я из рабочей семьи, c самого рождения живу в поселке Мехзавод. Обычное детство - октябренок, пионер, комсомолец. Главное увлечение с ранних лет - чтение. Читать научилась сама, в четыре года. Взяла «Бородино» и сопоставила с текстом, который знала наизусть. А литературным творчеством начала заниматься классе в пятом: сочинения по картинам у меня превращались в целый роман.



- Профессию для себя, наверное, выбрали соответствующую?



- Нет. В лихие 90-е я просто выживала. Уже потом поступила в институт культуры на специальность «библиограф». Параллельно писала в стол стихи. «Публиковаться» начала, когда настала эра интернета. Появились любимые сайты, единомышленники.



- Каким образом это привело вас в кино?



- Одна интернет-собеседница как-то сказала: «А ты не знаешь Лену Соколову? Мне кажется, ваши птицы в одном небе летают». Меня фраза поразила. Я почитала, что же это за Лена такая, с которой у нас птицы в одном небе. И поразилась. Ее творчество и мысли оказались мне близки и понятны. Когда мы познакомились, оказалось, что она, читая мои стихи, думала про меня точно так же. Завязалась переписка, потом дружба, и я поехала к ней в гости, в Москву. Работала моя новая подруга редактором в одной из компаний, занимающихся кинопроизводством. Она предложила мне написать сюжет на медицинскую тематику для сериала, выходящего на одном из каналов. Одна история, другая… Я писала больше года, а когда этот проект закрылся, в моей жизни появилась компания «Маурис». Так я совершенно неожиданно для себя стала сценаристом телевизионных фильмов, и это заслуга Лены, моего самого главного редактора. Все истории мы придумываем вместе. Я сама никогда в жизни не пошла бы предлагать свои работы кому-то. Просто так сложилось, мне повезло. Я вообще очень везучий человек - мне постоянно встречаются удивительные люди. Даже в общественном транспорте рядом непременно окажется интересный сосед. Во многом поэтому люблю путешествовать поездом.



- Какой фильм был первым, снятым по вашему сценарию?



- «Моя любимая свекровь». Это был очень странный период. С одной стороны, абсолютное счастье: пишу свой первый сценарий. Чувствовала, что столько могу в этой истории навертеть! С другой стороны, личная трагедия. Родители не жили вместе, я нашла папу, когда мне было 34. Судьба подарила мне несколько счастливых лет рядом с ним. И вот как раз в это время папа тяжело заболел. Он умирает, а я пишу комедию. Работала, стиснув зубы. Я читала ему вслух, и он страшно гордился. Окончила сценарий за три дня до того, как он ушел.



- Сколько фильмов по вашим сценариям уже вышло?



- Четыре. Еще два уже снято и один в работе. Разные жанры: мелодрамы, комедии, детективы. Сейчас снимается очень симпатичный 12-серийный детектив в английском стиле, 22 сентября выходит на экран мелодрама «Сорок розовых кустов». Неизменно одно: у нас все всегда кончается хорошо, и в финале каждого фильма - свадьба. Но я стараюсь к каждому торжеству приделать «фишечку». Так в фильме «Отель счастливых сердец» на свадьбу героини приезжает ее первая свекровь, которую, естественно, никто не ждал.



- Свекровь в этом фильме не вызывает негативных эмоций. У вас нет ярко выраженных отрицательных героев. Почему?



- Я не верю, что есть люди очень хорошие и очень плохие. Помните притчу старого индейца про двух волков, живущих в человеке? Кого из них ты накормил в эту минуту, тот и побеждает.



- Ваша работа - это творчество, искусство или ремесло?



- Для меня это вопрос формулировок. Творчество - произведения Тонино Гуэрра. А моя работа - ремесло, и я это понимаю. Но мы дарим людям сказку на один вечер. Я сама живу в провинции, моя семья, друзья, соседи - обычные люди. Знаю, как живут у нас представительницы прекрасного пола, сама недавно так жила. Приходит такая женщина домой после тяжелой работы, а там кухня, уборка, уроки у ребенка надо проверить. Так пусть после всего этого она сядет к телевизору и полтора часа отдохнет с нашим кино про любовь - улыбнется, всплакнет, поверит в хорошее. А еще… Когда начались съемки «Моей любимой свекрови» я впервые попала на съемочную площадку. Напросилась - сценарист там абсолютно не нужен, но мне было интересно. Теперь я просто безумно люблю этот процесс. Ничего нет лучше кино - это удивительный мир. Я готова мусор убирать, кофе подносить, лишь бы быть там. Узнав, как делают фильмы, я всю свою критику - фу, какую ерунду опять сняли! - прекратила раз и навсегда. Невероятно тяжелый труд - и актеров, и всей съемочной группы. В качестве современного кино не виноваты люди, которые его делают. Мы часто читаем на различных форумах: почему не снимают сейчас такие фильмы, как.... И называют какую-то легендарную картину советского времени. Ребят, тот фильм снимали два года, а не две недели, как сейчас. И бюджет был другой, и отношение к кино.



- Какой проект является вашим любимым?



- Тот, над которым работаю, тот и любимый. Сейчас идут съемки первого сезона детективного сериала «Анатомия убийства», а мы параллельно работаем над сценарием следующей части. Писать его безумно интересно. Конечно, мы не постеснялись позаимствовать кое-что у Агаты Кристи. У кого еще, если речь идет об английском детективе? Мы не претендуем на оригинальность, да и сюжетов, что в кино, что в литературе, не так много. Но мне очень нравится то, что у нас получается. Надеюсь, понравится и зрителям.



- Кто будет сниматься в новом сериале?



- Состав звездный - Лариса Удовиченко, Андрей Чернышов, Даша Семенова, Мария Куликова, Екатерина Волкова, Даниил Спиваковский, Владимир Стеклов.



- Вы пишете, уже зная, какой актер будет исполнять ту или иную роль?



- Когда как. Конечно, образ в голове есть. Например, когда я работала над сценарием «Моей любимой свекрови», думала о Галине Петровой. И все срослось! Олимпиаду Леонидовну в «Портрете второй жены» писала, уже зная, что роль предназначена Галине Польских. И в «Отеле счастливых сердец» была роль, написанная специально для Ларисы Удовиченко.



- Какие имена! Вам удалось познакомиться с этими знаменитыми актрисами лично?



- К счастью, да. Если говорить о них, как о людях, то первое слово, которое приходит в голову, - достоинство. И никакой «короны». Это удивительные женщины.



- Я знаю, что вам довелось поработать с не так давно ушедшим Дмитрием Марьяновым…



- Да, он играл главную роль в сериале «Дорога из желтого кирпича». Это был очень тяжелый проект - сценарий много раз переделывали - и кончился он ужасно: 28 сентября завершились съемки, а 15 октября не стало Димы. Это страшно, поэтому я не люблю этот проект, не могу его смотреть. Особенно финальные кадры. Мальчик говорит «А Петровича я все равно найду», а я понимаю, что Петровича он не найдет уже никогда, и слезы градом. Марьянов - мой любимый актер с юности. То, что мне удалось написать для него, огромное счастье.



- Что чувствуете, когда смотрите фильм по своему сценарию?



- Обычно мне все нравится. За время съемок я влюбляюсь в атмосферу, в актеров. Вижу, сколько труда вложено в то, чтобы воплотить наши задумки на экране. Понимаю, насколько актерство затратно эмоционально и физически. В «Дороге из желтого кирпича» была сцена, в которой герои Спиваковского и Марьянова пьют водку. Вместо спиртного, конечно, вода. Холодная. Репетиция, вторая репетиция. Общий план. Средний план каждого из актеров. Ближний план. Штук 10 дублей сделали. В каждом по четыре рюмки водки. Представляете, сколько воды они выпили в собачий холод? Это самый обычный рабочий момент и далеко не самый сложный.



- А какое кино вы сами смотрите?



- Разное. Подсела на испанские сериалы. Недавно посмотрела «Черную лагуну».



- Сейчас, когда вы достаточно успешно работаете в Москве, нет желания поменять провинцию на столицу?



- Никогда к этому не стремилась. Ничего нет лучше Самары. Правда, с Мехзавода скоро уеду - купила квартиру в купеческом доме в старом центре. Сама заработала! Я очень люблю ходить в театр, теперь смогу добираться туда пешком.