28 мая 2017 года,
12:41
$ 56.76    63.67   Нефть 52.23 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Струковский сад закрыли на реконструкцию

В субботу, 27 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин посетил Струковский сад.

Министр культуры региона Сергей Филиппов рассказал, что парк является местом проведения многих фестивалей и любимым местом отдыха горожан. Однако капитальный ремонт здесь проводился еще при советской власти.

В воскресенье, 28 мая, Струковский сад закрывается для посетителей в связи с началом реконструкции. По словам директора муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгения Кришталя, на ремонт будет потрачено 270 млн руб. В саду будут реконструированы пешеходные дорожки, переделаны лестницы, фонтан у входа со стороны пересечения улиц Красноармейской и Куйбышева, отреставрируют все четыре входные группы. Зимой в парке планируется заливать каток. У грота со скульптурой козы будет вновь обустроен фонтан. Кроме того, в парке появится площадка под аттракционы и общественные туалеты. Это потребует серьезных работ по обновлению систем водоснабжения и водоотведения. Будет установлена система полива.

Особое внимание было уделено зданию летнего театра, которое сейчас по назначению не используется. Сергей Филиппов пояснил, что Струковский сад - объект культурного наследия федерального значения, поэтому новое строительство, выходящее за рамки уже существующих зданий, здесь запрещено. По проекту предусмотрена реконструкция здания, но понимания, как его использовать дальше, пока нет. Николай Меркушкин предложил такой вариант реконструкции, чтобы зимой здание функционировало как стационарный театр, а в теплое время года превращалось в летний. Помещение могло бы в дальнейшем совместно использоваться молодежной труппой театра драмы и Молодежным театром Института культуры, у которых собственной театральной площадки нет.

Губернатор дал поручение министерству культуры совместно с министерством строительства и министерством финансов разработать предложения по своему видению проблемы. Также необходимо посчитать, во сколько может обойтись возведение нового театра, и провести экспертизу здания, чтобы определиться, не проще ли его реконструировать. 
Дата: 28 мая 2017 , 11:44
137
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Андрей Савельев
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре открылась выставка к 100-летию Веры Ершовой
28 мая 2017
120
В Самаре открылась выставка к 100-летию Веры Ершовой
Струковский сад закрыли на реконструкцию
28 мая 2017
137
Струковский сад закрыли на реконструкцию
Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева провели в самарской филармонии музыкально-поэтический вечер
28 мая 2017
74
Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева провели в самарской филармонии музыкально-поэтический вечер
Летом в муниципальных оздоровительных лагерях Самарской области побывает 8,5 тыс. школьников
27 мая 2017
253
Летом в муниципальных оздоровительных лагерях Самарской области побывает 8,5 тыс. школьников
Впервые в Самаре пройдет чемпионат мира по бодибилдингу
27 мая 2017
339
Впервые в Самаре пройдет чемпионат мира по бодибилдингу
Разработку победителя форума «iВолга» внедрили в Клинике Самарского медицинского университета
27 мая 2017
325
Разработку победителя форума «iВолга» внедрили в Клинике Самарского медицинского университета
В Самарской области на Волге утонула женщина
27 мая 2017
848
В Самарской области на Волге утонула женщина
В Самаре открылась
27 мая 2017
622
В Самаре открылась "почта будущего"
В Самаре снесут несколько жилых домов для развития территории в центре города
27 мая 2017
472
В Самаре снесут несколько жилых домов для развития территории в центре города
Лента новостей
28 мая 2017 , 11:49
120
В Самаре открылась выставка к 100-летию Веры Ершовой
В отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки вниманию посетителей...
28 мая 2017 , 11:44
137
Струковский сад закрыли на реконструкцию
К 2019 году там может появиться новый театр, фонтан и каток.
28 мая 2017 , 10:53
74
Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева провели в самарской филармонии музыкально-поэтический вечер
Признанные мэтры театра и кино Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева привезли в Самару необычную...
27 мая 2017 , 16:27
253
Летом в муниципальных оздоровительных лагерях Самарской области побывает 8,5 тыс. школьников
1 июня, в День защиты детей, традиционно стартует летняя оздоровительная кампания.
27 мая 2017 , 14:15
339
Впервые в Самаре пройдет чемпионат мира по бодибилдингу
17 июня в спортивном комплексе «МТЛ Арена» соберутся сильнейшие спортсмены со всей...
27 мая 2017 , 12:30
325
Разработку победителя форума «iВолга» внедрили в Клинике Самарского медицинского университета
Это программа для улучшения работы микробиологических лабораторий.
27 мая 2017 , 12:00
848
В Самарской области на Волге утонула женщина
Трагический инцидент произошел днем в пятницу, 26 мая, в Сызрани.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
6444
5
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
6189
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
4147
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
4099
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
15 мая 2017
971
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
19 мая 2017
711
1
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
680
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
19 мая 2017
529
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.