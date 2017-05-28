Струковский сад закрыли на реконструкцию

В субботу, 27 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин посетил Струковский сад.



Министр культуры региона Сергей Филиппов рассказал, что парк является местом проведения многих фестивалей и любимым местом отдыха горожан. Однако капитальный ремонт здесь проводился еще при советской власти.



В воскресенье, 28 мая, Струковский сад закрывается для посетителей в связи с началом реконструкции. По словам директора муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгения Кришталя, на ремонт будет потрачено 270 млн руб. В саду будут реконструированы пешеходные дорожки, переделаны лестницы, фонтан у входа со стороны пересечения улиц Красноармейской и Куйбышева, отреставрируют все четыре входные группы. Зимой в парке планируется заливать каток. У грота со скульптурой козы будет вновь обустроен фонтан. Кроме того, в парке появится площадка под аттракционы и общественные туалеты. Это потребует серьезных работ по обновлению систем водоснабжения и водоотведения. Будет установлена система полива.



Особое внимание было уделено зданию летнего театра, которое сейчас по назначению не используется. Сергей Филиппов пояснил, что Струковский сад - объект культурного наследия федерального значения, поэтому новое строительство, выходящее за рамки уже существующих зданий, здесь запрещено. По проекту предусмотрена реконструкция здания, но понимания, как его использовать дальше, пока нет. Николай Меркушкин предложил такой вариант реконструкции, чтобы зимой здание функционировало как стационарный театр, а в теплое время года превращалось в летний. Помещение могло бы в дальнейшем совместно использоваться молодежной труппой театра драмы и Молодежным театром Института культуры, у которых собственной театральной площадки нет.



Губернатор дал поручение министерству культуры совместно с министерством строительства и министерством финансов разработать предложения по своему видению проблемы. Также необходимо посчитать, во сколько может обойтись возведение нового театра, и провести экспертизу здания, чтобы определиться, не проще ли его реконструировать.