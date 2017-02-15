Струковский сад и площадь им. Куйбышева в Самаре обновят в 2017 году

Глава региона сказал, что Струковский сад будет полностью реконструирован: здесь заменят ступени на спусках, выложат плитку и облагородят фонтан у главного входа. Также в парке появятся летний театр и спортивная зона со скейт-парком для молодежи.На площади им. Куйбышева благоустроят скверы и окрестные улицы, обновят фасады домов. Также заменят асфальт самой площади, что позволит крупной технике без вреда для покрытия проходить по площади во время парадов.Кроме того, в ближайшее время начнутся работы по демонтажу Дворца спорта на ул. Молодогвардейской - на этом месте возведут современный ледовый дворец на 5000 мест.В настоящее время федеральную экспертизу проходит проект реконструкции самарского цирка.- Стоит задача - к июню 2018 года, к началу чемпионата мира по футболу этот объект сдать, - рассказал Николай Меркушкин.Помимо этого, в планах оборудовать единую зону между Ледовым дворцом, цирком и площадью Славы: их соединят наземным переходом через ул. Маяковского.