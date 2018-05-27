27 мая 2018 года,
14:25
$ 61.67    72.12   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Струковский сад готов к началу фестиваля прессы

В воскресенье, 27 мая, проходит официальное открытие обновленного парка. Его отремонтировали по президентской программе «Формирование комфортной городской среды».

Праздничные мероприятия начнутся с 12:00. В это время стартует ежегодный XXV фестиваль журналистики «Пресса-2018». Для его гостей будут работать более 20 площадок, организованные СМИ, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, мастер-классы, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.

Как ранее писал sgpress.ru, площадка «Самарской газеты» будет располагаться в центре Струковского сада - у беседки напротив входа со стороны улицы Максима Горького. Будут организованы фотозона, тематические викторины с вручением сувениров, литературные читки, а также лекторий. На нем расскажут об известных писателях, которые жили и работали в Самаре, а также об истории Струковского сада. Выступит музыкальная группа, состоящая из сотрудников редакции. Можно будет оформить подписку на «Самарскую газету».

В честь 150-летия Максима Горького «Самарская газета» представит на площадке выставку работ местных иллюстраторов, которые изобразили классика отечественной литературы. Горький - самый известный сотрудник газеты. Работа в издании сыграла большую роль в его становлении как журналиста и писателя.





































С 18:00 в Струковском саду начнется вечерняя программа. Гостей ждет фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», выступление Самарской лиги КВН, концерт «Джаз в Струковском саду», выступление молодых рок-групп. Для ценителей уличных театров - перфомансы и творческую программу представит театр «Пластилиновый дождь».Здесь же состоится открытие нового скейтпарка и турнир по скейтборду.  



 
Дата: 27 мая 2018 , 11:27
176
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самарские медики планируют повысить качество услуг за полтора года
27 мая 2018
150
Самарские медики планируют повысить качество услуг за полтора года
Струковский сад готов к началу фестиваля прессы
27 мая 2018
176
Струковский сад готов к началу фестиваля прессы
Муниципальный духовой оркестр исполнит футбольный хит Рики Мартина
26 мая 2018
715
Муниципальный духовой оркестр исполнит футбольный хит Рики Мартина
Сельхозпроизводителей призывают объединяться и создавать кооперативы
26 мая 2018
449
1
Сельхозпроизводителей призывают объединяться и создавать кооперативы
Что подготовили для самарцев на открытие Струковского сада. Полная программа
26 мая 2018
911
Что подготовили для самарцев на открытие Струковского сада. Полная программа
Высотку на Димитрова, где произошел взрыв, восстановили на 70%
26 мая 2018
346
Высотку на Димитрова, где произошел взрыв, восстановили на 70%
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
25 мая 2018
414
В Самарском зоопарке отметят День защиты детей
Памятник Владимиру Высоцкому возвращают на прежнее место
25 мая 2018
433
Памятник Владимиру Высоцкому возвращают на прежнее место
В праздничные дни трамвай №24 будет заезжать на Металлург
25 мая 2018
367
В праздничные дни трамвай №24 будет заезжать на Металлург
Лента новостей
27 мая 2018 , 12:15
150
Самарские медики планируют повысить качество услуг за полтора года
Какие нововведения ожидают самарцев.
27 мая 2018 , 11:55
154
БК "Самара - итоги сезона
На днях представители клуба подвели итоги и рассказали о планах на будущее.
27 мая 2018 , 11:27
176
Струковский сад готов к началу фестиваля прессы
В воскресенье, 27 мая, проходит официальное открытие обновленного парка. Его отремонтировали по...
26 мая 2018 , 20:14
715
Муниципальный духовой оркестр исполнит футбольный хит Рики Мартина
Редкое большое культурное событие в Самаре обходится без муниципального концертного духового...
26 мая 2018 , 15:05
449
Сельхозпроизводителей призывают объединяться и создавать кооперативы
Многие садоводы и фермеры Самарской области готовы увеличить выпуск продукции, однако не всегда...
26 мая 2018 , 11:46
911
Что подготовили для самарцев на открытие Струковского сада. Полная программа
Завершился ремонт Струковского сада - культового парка, любимого многими поколениями...
26 мая 2018 , 11:35
346
Высотку на Димитрова, где произошел взрыв, восстановили на 70%
В феврале в доме №110 на улице Георгия Димитрова произошло ЧП. В расположенной на самом верху...
25 мая 2018 , 17:29
367
В праздничные дни трамвай №24 будет заезжать на Металлург
Это нужно для того, чтобы дачники могли добраться до электричек и обратно.
25 мая 2018 , 17:14
639
В Самаре до начала сентября перекроют Молодогвардейскую и Комсомольскую. Схема движения
Причина - строительство инженерных сетей.
25 мая 2018 , 17:34
433
Памятник Владимиру Высоцкому возвращают на прежнее место
Ранее его убрали из-за демонтажа ледового дворца спорта.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4686
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
3885
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3661
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3417
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
3172
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4686
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2362
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2481
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1920
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1867
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.