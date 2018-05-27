Струковский сад готов к началу фестиваля прессы
В воскресенье, 27 мая, проходит официальное открытие обновленного парка. Его отремонтировали по президентской программе «Формирование комфортной городской среды».
Праздничные мероприятия начнутся с 12:00. В это время стартует ежегодный XXV фестиваль журналистики «Пресса-2018». Для его гостей будут работать более 20 площадок, организованные СМИ, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, мастер-классы, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.
Как ранее писал sgpress.ru, площадка «Самарской газеты» будет располагаться в центре Струковского сада - у беседки напротив входа со стороны улицы Максима Горького. Будут организованы фотозона, тематические викторины с вручением сувениров, литературные читки, а также лекторий. На нем расскажут об известных писателях, которые жили и работали в Самаре, а также об истории Струковского сада. Выступит музыкальная группа, состоящая из сотрудников редакции. Можно будет оформить подписку на «Самарскую газету».
В честь 150-летия Максима Горького «Самарская газета» представит на площадке выставку работ местных иллюстраторов, которые изобразили классика отечественной литературы. Горький - самый известный сотрудник газеты. Работа в издании сыграла большую роль в его становлении как журналиста и писателя.
С 18:00 в Струковском саду начнется вечерняя программа. Гостей ждет фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», выступление Самарской лиги КВН, концерт «Джаз в Струковском саду», выступление молодых рок-групп. Для ценителей уличных театров - перфомансы и творческую программу представит театр «Пластилиновый дождь».Здесь же состоится открытие нового скейтпарка и турнир по скейтборду.
Праздничные мероприятия начнутся с 12:00. В это время стартует ежегодный XXV фестиваль журналистики «Пресса-2018». Для его гостей будут работать более 20 площадок, организованные СМИ, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, мастер-классы, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.
Как ранее писал sgpress.ru, площадка «Самарской газеты» будет располагаться в центре Струковского сада - у беседки напротив входа со стороны улицы Максима Горького. Будут организованы фотозона, тематические викторины с вручением сувениров, литературные читки, а также лекторий. На нем расскажут об известных писателях, которые жили и работали в Самаре, а также об истории Струковского сада. Выступит музыкальная группа, состоящая из сотрудников редакции. Можно будет оформить подписку на «Самарскую газету».
В честь 150-летия Максима Горького «Самарская газета» представит на площадке выставку работ местных иллюстраторов, которые изобразили классика отечественной литературы. Горький - самый известный сотрудник газеты. Работа в издании сыграла большую роль в его становлении как журналиста и писателя.
С 18:00 в Струковском саду начнется вечерняя программа. Гостей ждет фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», выступление Самарской лиги КВН, концерт «Джаз в Струковском саду», выступление молодых рок-групп. Для ценителей уличных театров - перфомансы и творческую программу представит театр «Пластилиновый дождь».Здесь же состоится открытие нового скейтпарка и турнир по скейтборду.
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