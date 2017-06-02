Струи фонтана 30-летия Победы в Самаре будут светящимися

Решение о ремонте фонтана 30-летия Победы приняли в связи с тем, что пришли в негодность чаша и механика. Помимо этого, стерлась смальта, которая была уложена на дне.Во время ремонта будет восстановлена Георгиевская лента. Внешнюю стенку фонтана обложат гранитом. Мозаику переложат, заменят на современную плитку. Как отмечают в мэрии, ход работ обязательно согласуют с художником Рудольфом Барановым, который принимал непосредственное участие в создании фонтана.Изменения коснутся струй. Их число останется прежним – 30, но теперь они будут светодинамическими и разноуровневыми.