Строящийся речной вокзал подключили к воде

«Самарские коммунальные системы» завершили технологическое присоединение строящегося здания речного вокзала к системе водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.Добавим, что также в этом году к системе холодного водоснабжения подключили и еще один строящийся крупный объект - новый ледовый Дворец спорта.