Строящаяся к ЧМ-2018 подстанция «Стадион» будет сдана в эксплуатацию в этом году

Как сообщает пресс-служба «Самарских распределительных сетей», установлены, испытаны и полностью готовы к работе трансформаторы мощностью 40 МВА каждый. Установлены шкафы релейной защиты и автоматики. Продолжаются работы на главном щите управления. Построены маслоприемники, устройства молниезащиты и заземления.Кроме того, завершается монтаж оборудования в закрытых распределительных устройствах 10 и 110 кВ, ведется внутренняя и внешняя отделка помещения. После завершения всех строительно-монтажных работ строители приступят к пуско-наладке оборудования. Завершается строительство кабельных линий 110 кВ Московская-1 и Московская-4, ведутся работы по строительству кабельно-воздушных линий электропередачи 110 кВ Семейкино-2,3.Отметим, строительство подстанции 110/10 кВ Стадион началось в феврале прошлого года. Подстанция закрытого типа с двумя трансформаторами мощностью по 40 МВА станет главным питающим центром строящегося стадиона «Самара Арена», а также прилегающей к нему инфраструктуры. Все ее оборудование разместится в одном здании. Энергообъект будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.