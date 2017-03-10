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Стройка «Самара Арены» вошла в заданные параметры

Сегодня на стадионе работают свыше 2, 3 тыс. человек и 137 единиц техники.
 
Строительство стадиона «Самара Арена» продолжается. Возведение самого грандиозного спортивного объекта города завершится в конце текущего года. Заместитель генерального директора производственно-строительного объединения «Казань» по строительству стадионов Леонид Шуплецов рассказал -  сегодня на «Самара Арене» трудятся 2350 человек, 450 из них - монтажники.

- Мы провели усиление по монтажным работам примерно в три раза по сравнению с осенью прошлого года, -  заявил представитель ПСО «Казань».
 
Также ради ускорения темпов строительства компания арендовала несколько супермощных кранов. Грузоподъемность каждой машины - до  1250 тонн. Благодаря этому на стройке был открыт третий поток по монтажу металлоконструкций. Краны осуществляют монтаж в трех направлениях.

- Через неделю придет еще один тяжелый кран, - пообещал Леонид Шуплецов.

Работы по монтажу строители собираются завершить к концу мая.  Купол  стадиона закроют летом. А в июне специалисты приступят к устройству газона на футбольном поле. Что касается общестроительных работ, готовность стадиона сегодня составляет около 70%. Освоение средств - порядка 45%.  Самые затратные мероприятия по инженерии проведут на заключительном этапе. Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов резюмировал, что стройка вошла в заданные параметры. Остается небольшое отставание по металлоконструциям,  в мае его должны ликвидировать.
Дата: 10 марта 2017 , 10:57
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Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: Владимир Пермяков
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