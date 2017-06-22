Строительству трамвайной линии к стадиону на Московском шоссе мешают гаражи

В управлении информации и аналитики администрации Самары эту информацию опровергли и уточнили, что строительству новой трамвайной ветки до «Самара Арены» мешают нежилое одноэтажное здание площадью 86,2 кв.м. и нежилое двухэтажное здание площадью 67,1 кв.м. Они расположены на улице Бронной, 36А и являются пристройками к ГСК № 290.Основанием для их сноса стало распоряжение областного правительства, в рамках которого была утверждена документация по планировке территории в границах Самары для реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентская до стадиона «Самара Арена».Кроме того, сносу подлежат самовольная постройка площадью 514,9 кв. м (гаражи в количестве 15 штук) и нежилое здание площадью 178,7 кв.м (гаражи в количестве 8 штук). Все они располагаются на улице Технической, 20В. Эти объекты необходимо снести в связи с реконструкцией Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть», обеспечивающего подъезд к стадиону.