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Строительство самарского стадиона перешагнуло экватор

Сейчас на спортивном объекте остеклены и уже отапливаются помещения первого этажа, продолжается строительство купола.

Добавим, 22 декабря стадион посетил олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. Спортсмен поднялся на верхний ярус трибуны Д – таким путем будут подниматься на свои места болельщики в 2018 году.

Отметим, титулованный дзюдоист стал третьим из Послов города-организатора, кто побывал на стройплощадке. В марте 2016 года стадион посетил Герой России, лётчик-испытатель Олег Кононенко, а в мае будущую «Самара Арену» оценил футболист Александр Анюков. 

Видео строящегося стадиона по состоянию на декабрь текущего года можно посмотреть здесь.


Дата: 27 декабря 2016 , 16:05
98
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: sportin.su
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