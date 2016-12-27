Строительство самарского стадиона перешагнуло экватор
Сейчас на спортивном объекте остеклены и уже отапливаются помещения первого этажа, продолжается строительство купола.
Добавим, 22 декабря стадион посетил олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. Спортсмен поднялся на верхний ярус трибуны Д – таким путем будут подниматься на свои места болельщики в 2018 году.
Отметим, титулованный дзюдоист стал третьим из Послов города-организатора, кто побывал на стройплощадке. В марте 2016 года стадион посетил Герой России, лётчик-испытатель Олег Кононенко, а в мае будущую «Самара Арену» оценил футболист Александр Анюков.
Видео строящегося стадиона по состоянию на декабрь текущего года можно посмотреть здесь.
Добавим, 22 декабря стадион посетил олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. Спортсмен поднялся на верхний ярус трибуны Д – таким путем будут подниматься на свои места болельщики в 2018 году.
Отметим, титулованный дзюдоист стал третьим из Послов города-организатора, кто побывал на стройплощадке. В марте 2016 года стадион посетил Герой России, лётчик-испытатель Олег Кононенко, а в мае будущую «Самара Арену» оценил футболист Александр Анюков.
Видео строящегося стадиона по состоянию на декабрь текущего года можно посмотреть здесь.
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