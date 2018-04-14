Строительство крематория и уборка свалок. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями посёлка Рубежный
На этой неделе рабочая группа под руководством главы Самары Елены Лапушкиной побывала в поселке Рубежный, где встретилась с жителями. На повестке дня стояло три наиболее актуальных вопроса: незаконные свалки, расширение границ кладбища и строительство крематория.
В собрании приняли участие депутаты, представители надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций, регионального отделения Общероссийского народного фронта - все они входят в состав рабочей группы.
В начале своего визита Лапушкина осмотрела несанкционированные свалки, находящиеся в непосредственной близости к поселку. По словам местных жителей, сюда по ночам приезжают КамАЗы и сбрасывают строительный мусор. Накопленные отходы часто горят, возникают пожароопасные ситуации. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов рассказал жителям, что специалисты уже приступили к ликвидации свалки, расположенной в черте Самары. Сейчас ее проливают водой по всей площади. Когда опасность появления новых очагов возгорания будет устранена, начнутся работы по засыпке грунта. На подъездных путях и по периметру свалки будут установлены видеокамеры, которые помогут обнаружить водителей, сбрасывающих сюда мусор.
- Ситуация требует незамедлительного вмешательства как с нашей стороны, так и со стороны правоохранительных органов. Мы обязательно проведем расследование, выявим нарушителей и доведем дело до логического завершения. Параллельно с этим исследуем экологическую обстановку на территории, рассмотрим варианты ее дальнейшего использования, - подчеркнула мэр.
Еще одна свалка расположена на территории Волжского района. Земля находится в частной собственности, имя нарушителя известно. Глава районной администрации Евгений Макридин сообщил, что совместно с природоохранной прокуратурой будет через суд добиваться ликвидации этой свалки.
Не меньше волнует жителей поселка и вопрос расширения кладбища. Исторически сложилось так, что «Рубежное» является одним из наиболее крупных мест захоронений в регионе. Руководитель депатамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов отметил, что темпы роста кладбища вызывают опасения не только у местного населения, но и у городских властей. В связи с этим ведомством будет разработан проект по организации санитарно-защитной зоны вокруг захоронений. Это позволит не допустить разрастания кладбища в сторону жилых домов и сельхозугодий.
Директор муниципального предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» Анатолий Грачев, в чьем ведении находится объект, отметил, что площадь «Рубежного» увеличивается в том числе за счет незаконных захоронений. В настоящий момент выявлено 58 могил без соответствующей документации. Информация по ним была передана в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.
Глава города поручила в кратчайшие сроки разработать комплекс мер, нацеленных на предотвращение подобных инцидентов.
Частично решить вопрос нехватки мест под захоронения позволило бы строительство крематория, запланированное в Куйбышевском районе. Однако жители высказали опасения, что появление этого объекта ухудшит экологическую обстановку и создаст негативный эмоциональный фон.
Присутствовавший на встрече представитель инвестора рассказал, что проект предполагает наличие одной печи для кремации, оборудованной специальными фильтрами. Они сводят число выбросов в атмосферу практически к нулю. Также проект выдерживает все установленные законом нормы - здание планируется построить более чем в 700 метрах от ближайшего дома, тогда как по нормативам объекты подобного типа разрешено возводить в полукилометре от жилья.
- Крематорий будет выглядеть как обычное административное здание, - пояснил представитель инвестора. - Из поселка его видно не будет, также не будет никаких возвышающихся труб и специфических запахов.
В связи с особой социальной значимостью вопроса его обсуждение будет продолжено.В ближайшее время представители инициативной группы жителей поселка совместно с сотрудниками городской администрации и надзорных органов детально изучат все нюансы проекта.
В собрании приняли участие депутаты, представители надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций, регионального отделения Общероссийского народного фронта - все они входят в состав рабочей группы.
В начале своего визита Лапушкина осмотрела несанкционированные свалки, находящиеся в непосредственной близости к поселку. По словам местных жителей, сюда по ночам приезжают КамАЗы и сбрасывают строительный мусор. Накопленные отходы часто горят, возникают пожароопасные ситуации. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов рассказал жителям, что специалисты уже приступили к ликвидации свалки, расположенной в черте Самары. Сейчас ее проливают водой по всей площади. Когда опасность появления новых очагов возгорания будет устранена, начнутся работы по засыпке грунта. На подъездных путях и по периметру свалки будут установлены видеокамеры, которые помогут обнаружить водителей, сбрасывающих сюда мусор.
- Ситуация требует незамедлительного вмешательства как с нашей стороны, так и со стороны правоохранительных органов. Мы обязательно проведем расследование, выявим нарушителей и доведем дело до логического завершения. Параллельно с этим исследуем экологическую обстановку на территории, рассмотрим варианты ее дальнейшего использования, - подчеркнула мэр.
Еще одна свалка расположена на территории Волжского района. Земля находится в частной собственности, имя нарушителя известно. Глава районной администрации Евгений Макридин сообщил, что совместно с природоохранной прокуратурой будет через суд добиваться ликвидации этой свалки.
Не меньше волнует жителей поселка и вопрос расширения кладбища. Исторически сложилось так, что «Рубежное» является одним из наиболее крупных мест захоронений в регионе. Руководитель депатамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов отметил, что темпы роста кладбища вызывают опасения не только у местного населения, но и у городских властей. В связи с этим ведомством будет разработан проект по организации санитарно-защитной зоны вокруг захоронений. Это позволит не допустить разрастания кладбища в сторону жилых домов и сельхозугодий.
Директор муниципального предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» Анатолий Грачев, в чьем ведении находится объект, отметил, что площадь «Рубежного» увеличивается в том числе за счет незаконных захоронений. В настоящий момент выявлено 58 могил без соответствующей документации. Информация по ним была передана в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.
Глава города поручила в кратчайшие сроки разработать комплекс мер, нацеленных на предотвращение подобных инцидентов.
Частично решить вопрос нехватки мест под захоронения позволило бы строительство крематория, запланированное в Куйбышевском районе. Однако жители высказали опасения, что появление этого объекта ухудшит экологическую обстановку и создаст негативный эмоциональный фон.
Присутствовавший на встрече представитель инвестора рассказал, что проект предполагает наличие одной печи для кремации, оборудованной специальными фильтрами. Они сводят число выбросов в атмосферу практически к нулю. Также проект выдерживает все установленные законом нормы - здание планируется построить более чем в 700 метрах от ближайшего дома, тогда как по нормативам объекты подобного типа разрешено возводить в полукилометре от жилья.
- Крематорий будет выглядеть как обычное административное здание, - пояснил представитель инвестора. - Из поселка его видно не будет, также не будет никаких возвышающихся труб и специфических запахов.
В связи с особой социальной значимостью вопроса его обсуждение будет продолжено.В ближайшее время представители инициативной группы жителей поселка совместно с сотрудниками городской администрации и надзорных органов детально изучат все нюансы проекта.
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