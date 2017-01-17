Строительство «Самара Арены» войдет в график до конца февраля

По словам руководителя компании Алексея Милованова, напряженная ситуация с монтажом металлоконструкций наблюдается в Самаре, отставание связано именно с этим.- В Самаре достаточно большой и сложный стадион, объем металлоконструкций там в 2 раза больше, чем на большинстве других арен. Вся эта ситуация доставляет больше всего беспокойства, однако к концу февраля, надеюсь, строительство вернется в срок, - сказал Милованов.Алексей Милованов также сообщил, что на темпах строительства не сказались ни новогодние праздники, ни сильные морозы. Подрядчики выполняют все требования, связанные с числом рабочих и количеством техники на площадке.Напомним, самарский стадион должен быть достроен до конца 2017 года.