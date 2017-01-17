17 января 2017 года,
09:37
$ 59.61    63.23   Нефть 55.69 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Строительство «Самара Арены» войдет в график до конца февраля

Об этом сообщается на сайте компании-заказчика «Спорт-Инжиниринг».

По словам руководителя компании Алексея Милованова, напряженная ситуация с монтажом металлоконструкций наблюдается в Самаре, отставание связано именно с этим.

- В Самаре достаточно большой и сложный стадион, объем металлоконструкций там в 2 раза больше, чем на большинстве других арен. Вся эта ситуация доставляет больше всего беспокойства, однако к концу февраля, надеюсь, строительство вернется в срок, - сказал Милованов.

Алексей Милованов также сообщил, что на темпах строительства не сказались ни новогодние праздники, ни сильные морозы. Подрядчики выполняют все требования, связанные с числом рабочих и количеством техники на площадке.

Напомним, самарский стадион должен быть достроен до конца 2017 года. 
Дата: 16 января 2017 , 17:55
163
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Житель Самарской области осужден на 2,5 года за взрыв на предприятии
16 января 2017
244
Житель Самарской области осужден на 2,5 года за взрыв на предприятии
Самолет, летевший из Самары в Москву, изменил маршрут
16 января 2017
242
Самолет, летевший из Самары в Москву, изменил маршрут
Подозреваемый в убийстве мужчины в кафе на Московском шоссе арестован
16 января 2017
197
Подозреваемый в убийстве мужчины в кафе на Московском шоссе арестован
В Самаре два десятка домов останутся без холодной воды
16 января 2017
186
В Самаре два десятка домов останутся без холодной воды
Строительство «Самара Арены» войдет в график до конца февраля
16 января 2017
163
Строительство «Самара Арены» войдет в график до конца февраля
В Самаре проверили готовность городских коммунальных служб к ЧС
16 января 2017
168
В Самаре проверили готовность городских коммунальных служб к ЧС
Капитан «Анжи» Али Гаджибеков перешел в «Крылья Советов»
16 января 2017
201
Капитан «Анжи» Али Гаджибеков перешел в «Крылья Советов»
no photo
16 января 2017
529
В Самаре сошел с рельсов пассажирский поезд
Ни один класс ни одной самарской школы не уходит на карантин
16 января 2017
158
Ни один класс ни одной самарской школы не уходит на карантин
Лента новостей
16 января 2017 , 18:15
242
Самолет, летевший из Самары в Москву, изменил маршрут
Инцидент произошел 14 января примерно в 19:30 по московскому времени.
16 января 2017 , 18:15
244
Житель Самарской области осужден на 2,5 года за взрыв на предприятии
  Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах,...
16 января 2017 , 18:12
293
Жители Самары стали чаще летать на российские курорты
Аэропорт Курумоч подвел итоги работы в 2016 году.
16 января 2017 , 18:09
197
Подозреваемый в убийстве мужчины в кафе на Московском шоссе арестован
  Как сообщает ГТРК «Самара», решением Кировского районного суда мужчина...
16 января 2017 , 18:00
186
В Самаре два десятка домов останутся без холодной воды
Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения.
16 января 2017 , 17:55
163
Строительство «Самара Арены» войдет в график до конца февраля
Об этом сообщается на сайте компании-заказчика «Спорт-Инжиниринг».
16 января 2017 , 17:49
168
В Самаре проверили готовность городских коммунальных служб к ЧС
  Во время учебной тревоги администрациям районов было объявлено о выпадении критического...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
23 декабря 2016
5988
3
Водитель фуры, врезавшейся в здание поста ДПС, находится в больнице
Напомним , ДТП произошло сегодня около 5:00 на территории Ставропольского района. 
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
20 декабря 2016
4995
В ДТП на трассе «М-5» погиб подполковник полиции Эдуард Зак
 Трагедия произошла 19 декабря в 1:02 на территории Николаевского района Ульяновской области.
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
21 декабря 2016
2715
1
Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение
Напомним , пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по...
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2549
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
Фура врезалась в Ладу: погибли три человека, в том числе 8-месячная девочка
19 декабря 2016
2316
Фура врезалась в Ладу: погибли три человека, в том числе 8-месячная девочка
ДТП произошло 18 декабря около 23:20 в Сергиевском районе Самарской области.
Сильный пожар на Арцыбушевской тушили более 60 человек
19 декабря 2016
1216
Сильный пожар на Арцыбушевской тушили более 60 человек
Возгорание зафиксировали сегодня ранним утром, в 03:23, в Ленинском районе Самары.
В тройном ДТП погибла женщина и пострадал 7-летний ребенок
19 декабря 2016
1199
В тройном ДТП погибла женщина и пострадал 7-летний ребенок
Авария случилась 18 декабря около 16:30 в Кинельском районе Самарской области.
19 декабря 2016
280
Мужчина на «десятке» сбил на парковке двух детей
ДТП произошло 18 декабря около 12:30 в поселке Смышляевка Волжского района Самарской области.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.