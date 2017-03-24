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Строители Фрунзенского моста ведут сборку металлических пролетов

Мостовой переход через реку Самару готов на 30%.

Строительство сегодня ведется на левом берегу реки. На этом участке работают 134 человека в две смены, вахтовым методом. В целом, на объекте уже возведены четыре опоры моста из восьми по проекту - две береговые и две в судоходной части реки. На пересечении ул. Шоссейной и Ростовской построен из бетона мост через озеро Банное. Здесь осталось поставить перила и уложить асфальтовое покрытие.

В настоящее время полным ходом идет сборка четвертой из 12 секций пролетного строения Фрунзенского моста. Металлическую конструкцию, вес которой составляет 45 тонн, надвинут домкратом на 33 метра вперед. Этот важный этап строительства планируют провести в середине апреля. Об этом рассказал мастер строительно-монтажных работ участка № 2 Самары Алексей Ломакин.

По словам руководителя группы управления строительством компании «Стройтрансгаз» Константина Агалакова, «первый металл» для монтажа пролетов начал поступать 27 декабря 2016 года. В настоящий момент на площадке находится 3,5 тысячи тонн металла из запланированных 8,8 тысячи. Материал поставляют «Курганстальмост» и «СНК» из Санкт-Петербурга.

Также рабочие бетонируют стойки на пятой опоре и подводной части шестой. Идут работы и по очищению от грунта затонувшей баржи. Ее намереваются поднять со дна реки в апреле, после того, как будет определен объем работ и выделены необходимые средства.

Общий объем финансирования Фрунзенского моста в 2017 году - 1,6 миллиарда рублей. В рамках выделенных средств строители возведут все опоры моста, кроме третьей и четвертой, и построят половину пролетного строения.  
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Дата: 24 марта 2017 , 15:37
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Автор текста: Ева Скатина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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