Стражи порядка задержали серийного похитителя виски

Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Красноярского района Самарской области, подозреваемого в серии ограблений алкогольных магазинов. По версии полицейских, ранее судимый за кражу молодой человек в феврале этого года совершил как минимум трех таких аналогичных преступления. Он, предположительно, ограбил два магазина в Промышленном районе Самары – на Заводском шоссе и проспекте Кирова, и один магазин в Кировском районе – на проспекте Юных Пионеров. Во всех случаях добычей злоумышленника становился дорогой виски.

Были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Грабеж». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают проверять предполагаемого злоумышленника на причастность к другим преступлениям.