Страховые продукты на все случаи
Страховые продукты становятся всё более востребованными — возможность сохранить средства в случае непредвиденных обстоятельств позволяет чувствовать себя более уверенно и спокойно. Сбербанк предлагает несколько страховых продуктов, которые позволяют сберечь деньги, имущество и время.
Продукт «Защита средств на банковских картах» пользуется популярностью у клиентов Сбербанка. Благодаря этому предложению появляется возможность защитить карту Сбербанка от утраты, использования третьими лицами, кражи наличных, снятых в банкомате; мошеннических действий в интернете.
С помощью страховой программы «Защита близких» клиент может защитить близких родственников (детей, супруга или супругу, родителей, внуков) от риска получения травмы.
Другой популярной программой остаётся «Защита дома». Она позволяет защитить жилье и имущество от пожара, прорыва труб и других случаев, а также покроет ущерб, который может быть нанесен соседям в случае этих происшествий.
Продукт «Защита средств на банковских картах» пользуется популярностью у клиентов Сбербанка. Благодаря этому предложению появляется возможность защитить карту Сбербанка от утраты, использования третьими лицами, кражи наличных, снятых в банкомате; мошеннических действий в интернете.
С помощью страховой программы «Защита близких» клиент может защитить близких родственников (детей, супруга или супругу, родителей, внуков) от риска получения травмы.
Другой популярной программой остаётся «Защита дома». Она позволяет защитить жилье и имущество от пожара, прорыва труб и других случаев, а также покроет ущерб, который может быть нанесен соседям в случае этих происшествий.
Для выезжающих на курорты действует программа «Страхование путешественников». Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров, защищает в случае болезни, утери документов и багажа вплоть до компенсации стоимости ski-pass в случае лавины на горнолыжном курорте или отмены поездки.
Оформить страховку просто – достаточно обратиться в офис Сбербанка с паспортом. Также клиенты могут оформить заявку онлайн на сайте sberbank.ru или через приложение «Сбербанк Онлайн». Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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