Сторонники Навального запланировали в Самаре еще одну несанкционированную акцию
Ее наметили на воскресенье, 24 декабря.
По сообщению «Волга Ньюс», самарским сторонникам Алексея Навального, подавшим заявку на проведение митинга «в поддержку свободных выборов» на площади Куйбышева, предложено подобрать для акции другую площадку, так как здесь в эти дни будут проводиться праздничные новогодние мероприятия.
- На настоящий момент ответа от организаторов на данное предложение не поступало, -сообщает мэрия.
Уведомлений о проведении других мероприятий с участием Навального или в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты не было.
Источник в правоохранительных органах отмечает, что призывы провести такие акции без согласования являются провокацией, и призывает не участвовать в незаконных мероприятиях. По его словам, готовящемуся митингу органы уделяют повышенное внимание.
Напомним, 3 декабря Алексей Навальный провел несанкционированную акцию на площади Кирова.
По сообщению «Волга Ньюс», самарским сторонникам Алексея Навального, подавшим заявку на проведение митинга «в поддержку свободных выборов» на площади Куйбышева, предложено подобрать для акции другую площадку, так как здесь в эти дни будут проводиться праздничные новогодние мероприятия.
- На настоящий момент ответа от организаторов на данное предложение не поступало, -сообщает мэрия.
Уведомлений о проведении других мероприятий с участием Навального или в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты не было.
Источник в правоохранительных органах отмечает, что призывы провести такие акции без согласования являются провокацией, и призывает не участвовать в незаконных мероприятиях. По его словам, готовящемуся митингу органы уделяют повышенное внимание.
Напомним, 3 декабря Алексей Навальный провел несанкционированную акцию на площади Кирова.
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