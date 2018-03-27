Стоимость проезда в общественном транспорте в 2018 году не изменится

Об этом сообщает управление информации и аналитики городской администрации. Последний раз тарифы на проезд в Самаре были повышены в октябре 2016 года. Сейчас проезд в общественном транспорте стоит 25 рублей, по транспортной карте можно проехать за 23 рубля, по карте школьника и студента - за 13 рублей.