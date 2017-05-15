Стоимость обновленной Шевроле Нивы будет немногим выше 700-800 тысяч рублей

На встрече, которая состоялась в понедельник, 15 мая, присутствовал областной министр промышленности и технологий Сергей Безруков, ЗАО GM-АвтоВАЗ представляли генеральный директор Ромуальд Рытвински, финансовый директор Дмитрий Соболев и руководитель департамента по правовым вопросам и связям с органами государственной власти Антон Дерюжов.По словам Ромуальда Рытвински, уже в мае компания представит новую опцию для Шевроле Нивы. При этом сам автомобиль будет стоить 700-800 тысяч рублей в зависимости от комплектации.По габаритам автомобиль изменится мало, кузов будет лишь немного больше, так как производители хотят остаться в том же сегменте.По планам, когда предприятие выведет производство Нивы Шевроле нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тысяч автомобилей в год. Кроме того, объем производства составит около 100 млрд рублей.- Это огромное предприятие с огромными оборотами и соответствующими налогами, - отметил Николай Меркушкин. - С новой машиной они далеко шагнут вперед и, как считают специалисты, на пять лет будут опережать своих конкурентов в этом сегменте.