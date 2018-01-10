Сто лет легендарному самарцу - асу Великой Отечественной
25 декабря 2017 года исполнилось сто лет со дня рождения легенды отечественной авиации, неустрашимого воздушного аса Вадима Фадеева.
Редакция СГ поддерживает связь с потомками нашего земляка, жившего вместе с родителями напротив здания, в котором мы сейчас располагаемся – в знаменитом Доме специалистов. Родные летчика благодарят СГ за публикации, посвященные памяти Вадима Ивановича. Это была поистине уникальная личность, воплотившая лучшие черты волжского характера.
На 26-м году жизни летчик-истребитель, командир эскадрильи был награжден двумя орденами Красной Звезды, Орденом Ленина и был представлен к званию Героя Советского Союза. В своем последнем бою он показал чудеса героизма, приняв на себя удар вражеской авиации и дав возможность спастись своим товарищам-летчикам.
Это прекрасный пример для патриотического воспитания юных самарцев. Связанные с именем Вадима Фадеева места Самары могли бы стать отдельным экскурсионным маршрутом для жителей и гостей нашего города. Думается, это еще одна историческая тема, которую нам нужно развивать.
В музее родной для Вадима Ивановича 6-й школы есть витрина, посвященная ему. Но имеется еще множество материалов, которые она не вместила. Его родственники могли бы многое рассказать о самарских годах жизни героя. Таким образом, возможно создание отдельного музея, посвященного летчику.
Сквер имени Фадеева существует пока только номинально – он входит в зеленую зону перед домом на проспекте Ленина, 1, который строил для своих сотрудников знаменитый авиаконструктор Козлов. И уже есть план установить в этом сквере памятник Дмитрию Ильичу. И это вполне естественно.
А вот сквер имени Фадеева можно было бы открыть в другом месте, более связанном с его биографией - возле Дома специалистов, поблизости от бывшего здания школы №6, на улице, носящей его имя или возле Самарского архитектурно-строительного университета, 3 курса которого будущий летчик успел окончить до войны. И, конечно, хотелось бы, чтобы в нашем городе был установлен памятник в честь человека, который именно в нашем городе получил все те задатки, знания и моральные качества, которые превратили самарского мальчика в грозу фашистских захватчиков.
Редакция СГ поддерживает связь с потомками нашего земляка, жившего вместе с родителями напротив здания, в котором мы сейчас располагаемся – в знаменитом Доме специалистов. Родные летчика благодарят СГ за публикации, посвященные памяти Вадима Ивановича. Это была поистине уникальная личность, воплотившая лучшие черты волжского характера.
На 26-м году жизни летчик-истребитель, командир эскадрильи был награжден двумя орденами Красной Звезды, Орденом Ленина и был представлен к званию Героя Советского Союза. В своем последнем бою он показал чудеса героизма, приняв на себя удар вражеской авиации и дав возможность спастись своим товарищам-летчикам.
Это прекрасный пример для патриотического воспитания юных самарцев. Связанные с именем Вадима Фадеева места Самары могли бы стать отдельным экскурсионным маршрутом для жителей и гостей нашего города. Думается, это еще одна историческая тема, которую нам нужно развивать.
В музее родной для Вадима Ивановича 6-й школы есть витрина, посвященная ему. Но имеется еще множество материалов, которые она не вместила. Его родственники могли бы многое рассказать о самарских годах жизни героя. Таким образом, возможно создание отдельного музея, посвященного летчику.
Сквер имени Фадеева существует пока только номинально – он входит в зеленую зону перед домом на проспекте Ленина, 1, который строил для своих сотрудников знаменитый авиаконструктор Козлов. И уже есть план установить в этом сквере памятник Дмитрию Ильичу. И это вполне естественно.
А вот сквер имени Фадеева можно было бы открыть в другом месте, более связанном с его биографией - возле Дома специалистов, поблизости от бывшего здания школы №6, на улице, носящей его имя или возле Самарского архитектурно-строительного университета, 3 курса которого будущий летчик успел окончить до войны. И, конечно, хотелось бы, чтобы в нашем городе был установлен памятник в честь человека, который именно в нашем городе получил все те задатки, знания и моральные качества, которые превратили самарского мальчика в грозу фашистских захватчиков.
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