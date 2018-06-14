Стена у площади Славы стала футбольной
Самарский архитектор Дмитрий Орлов опубликовал на своей странице в Фейсбуке новый вид спуска.
По его словам, одной из целей проекта по оформлению стены к ЧМ была идея показать, как можно работать с ней, если считать ее динамичным фоном и не ограничиваться только нишами. На фотографиях можно увидеть новые лавки-шезлонги, установленные по всей длине стены. На самом постаменте установили приветствие для туристов и фигуры футболистов.
По его словам, одной из целей проекта по оформлению стены к ЧМ была идея показать, как можно работать с ней, если считать ее динамичным фоном и не ограничиваться только нишами. На фотографиях можно увидеть новые лавки-шезлонги, установленные по всей длине стены. На самом постаменте установили приветствие для туристов и фигуры футболистов.
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