"Стена болельщиков" появилась на площади Куйбышева

Во вторник, 3 июля, на Фестивале болельщиков FIFA установили «Стену болельщиков». В ее открытии приняли участия врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, глава Самары Елена Лапушкина, космонавт, посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононеко и глава Калуги Александр Иванов.– На площади имени Куйбышева было рождено много славных традиций, и Фестиваль болельщиков не стал исключением. «Стена болельщиков» позволит людям, объединенным любовью к футболу, оставить свой след в истории Чемпионата мира. Поздравляю всех с зарождением новой традиции, - сказал Александр Фетисов.- Гости, которые приезжают к нам со всего света, увидели, какой Самара гостеприимный, открытый город. Замечательно, что у нас появляются новые традиции, объединяющие людей, – подчеркнула Елена Лапушкина.- Чувствуется, что в Самару пришел большой праздник, большой футбол, – отметил Олег Кононенко. – Желаю всем жителям, всем, кто приехал в Самару,наслаждаться этим большим футбольным действом.Почетные гости первыми оставили отпечатки свои ладоней на стене, к ним присоединились многочисленные посетители фан-зоны, в том числе и иностранные болельщики. После завершения Чемпионата мира «Стену болельщиков» поместят в музей футбола на стадионе «Самара Арена».