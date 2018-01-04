Стелы на въездах в Самару подсветят весной
Речь идет про стелы, расположенные в поселках Красная Глинка, Мехзавод, Стройкерамика, и про стелу в районе поселка 116 километр.
По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, сейчас работы по ремонту стел завершены. Также смонтирована подсветка, которую, по словам специалистов департамента, планируется включить весной нынешнего года.
По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, сейчас работы по ремонту стел завершены. Также смонтирована подсветка, которую, по словам специалистов департамента, планируется включить весной нынешнего года.
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