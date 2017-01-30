Ставки по потребительским кредитам снижены и заморожены
Эксперты отмечают возросший спрос на потребительские кредиты. Их берут на отпуск, ремонт квартиры, получение дополнительного или второго высшего образования. Сэкономить на кредитах становится проще с акцией Сбербанка «Одобряем мечты», по условиям которой базовые ставки снижены на 7%. Воспользоваться предложением могут как новые, так и постоянные клиенты банка, например, держатели зарплатных карт. Акция действует до 31 января.
По условиям акции «Потребительский кредит под поручительство физических» стал доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения» зафиксированы на 14,9% и 16,9%. В акцию попал и новый продукт Сбербанка «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» — в зависимости от условий ставки по нему составят 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях. Данный продукт позволяет объединить несколько кредитов в один и сократить выплаты по ним почти на треть.
Получить кредит со сниженной ставкой стало проще. Новым клиентам достаточно предоставить в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Постоянным клиентам нужен только паспорт. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты». С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.
Специалисты банка отмечают, что благодаря снижению ставок и новым предложениям в 2016 году доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50% — им выдано более 1,1 миллиона займов. Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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По условиям акции «Потребительский кредит под поручительство физических» стал доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения» зафиксированы на 14,9% и 16,9%. В акцию попал и новый продукт Сбербанка «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» — в зависимости от условий ставки по нему составят 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях. Данный продукт позволяет объединить несколько кредитов в один и сократить выплаты по ним почти на треть.
Получить кредит со сниженной ставкой стало проще. Новым клиентам достаточно предоставить в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Постоянным клиентам нужен только паспорт. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты». С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.
Специалисты банка отмечают, что благодаря снижению ставок и новым предложениям в 2016 году доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50% — им выдано более 1,1 миллиона займов. Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
***
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
На правах рекламы.
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