Ставки по ипотеке снижены к Новому году

Исполнить мечту о собственной квартире стало проще благодаря акции Сбербанка «Новогоднее предложение». По условиям акции ставки по ипотечным кредитам снижены на 0,5 процентных пункта. Теперь ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» находятся в диапазоне от 11,5 до 13% годовых. Предложение действует до 31 января 2017 года.



Процесс получения ипотечного кредита стал проще - теперь для клиентов действует личный кабинет заемщика, где можно общаться с менеджером банка онлайн, направлять в банк пакет документов по объекту недвижимости для дальнейшего оформления ипотеки. В личном кабинете также видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, а также информация о дальнейшем ее сопровождении. Сервис «Электронная регистрация права собственности в Росреестре», который предоставляют Центры ипотечного кредитования, также экономит время клиента - после предписания договора банк самостоятельно формирует необходимый пакет документов, который направляет в Управление Росреестра. Документы, подтверждающие права собственности, поступают на электронную почту клиента или в офис банка.



Эксперты банка отмечают, что благодаря доступности сервиса и сниженным ставкам спрос на ипотечные кредиты постоянно растет. Так, в 2016 году доля Поволжского банка в выдаче ипотечных кредитов составила 60%, сообщает пресс-служба банка.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.



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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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