Ставки на потребительские кредиты Сбербанка снижены

Как получить потребительский кредит с минимальной ставкой? Как сэкономить время на оформление документов и получить ответ по кредитной заявке максимально быстро? Благодаря специальной акции Сбербанка оформить кредит можно со сниженной ставкой не выходя из дома.

До 30 апреля Сбербанк снизил ставки на потребительские кредиты на 1-3%. Ставка действует при займе от 300 тысяч рублей. Теперь минимальная ставка по «Кредиту под поручительство физических лиц» составит всего 13,9%. Клиенты, которые получают зарплату или пенсионные начисления на карту Сбербанка, получают дополнительный дисконт в 1% и могут взять кредит со ставкой от 12,9%.Также Сбербанк снизил ставки по другому популярному продукту «Потребительский кредит без обеспечения». Нижний уровень ставки — 14,9%. Для клиентов ставка ещё ниже — 13,9%. Помимо снижения ставок Сбербанк увеличил максимальную сумму по потребительским кредитам. Теперь максимальная сумма по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 5 млн рублей (ранее 3 млн рублей), по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 3 млн рублей (ранее 1,5 млн рублей).Чтобы оформить кредит, нужен минимальный пакет документов: паспорт, справка с места работы о трудовой занятости и справка о доходе. Клиенты Сбербанка, имеющие зарплатную карту, должны предъявить только паспорт. Также клиенты банка могут подать заявку через сервис «Сбербанк Онлайн». В этом случае рассмотрение кредитной заявки составит от 2 часов.В пресс-службе Поволжского банка отметили, что в 2016 году доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50%. Всего жителям Поволжья было выдано более 450 тысяч кредитов.Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.