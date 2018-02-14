Стать стюардами на ЧМ-2018 в Самаре хотят больше 2700 человек

В Самаре работает центр по рекрутингу контролеров-распорядителей, который находится в художественной школе № 1.



За две недели стать стюардами пожелали больше 2700 человек. Ежедневно сотрудники центра приглашают на собеседование более 300 человек. За первую неделю собеседования прошли около 750 человек.



- Стюардами хотят быть в основном студенты - парни. Также заявки поступают от пенсионеров и школьников, - рассказывает заместитель руководителя штаба по набору стюардов Анастасия Алферова. - Стать стюардом могут только граждане России старше 18 лет. Мы отбираем ответственных, стрессоустойчивых и физически крепких людей, поскольку работа стюарда требует выносливости.



Чтобы стать контролером-распорядителем, нужно зарегистрироваться на сайте якоманда.рф (ТУТ АКТИВНАЯ ССЫЛКА) до 15 марта. Все кандидаты, подавшие заявку, будут приглашены на личное собеседование. В результате организаторы выберут 1400 человек.



После отбора молодые люди пройдут обучение, на котором получат теоретические и практические навыки, попробуют работать на матчах "Крыльев Советов".