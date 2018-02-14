Стать стюардами на ЧМ-2018 в Самаре хотят больше 2700 человек
В Самаре работает центр по рекрутингу контролеров-распорядителей, который находится в художественной школе № 1.
За две недели стать стюардами пожелали больше 2700 человек. Ежедневно сотрудники центра приглашают на собеседование более 300 человек. За первую неделю собеседования прошли около 750 человек.
- Стюардами хотят быть в основном студенты - парни. Также заявки поступают от пенсионеров и школьников, - рассказывает заместитель руководителя штаба по набору стюардов Анастасия Алферова. - Стать стюардом могут только граждане России старше 18 лет. Мы отбираем ответственных, стрессоустойчивых и физически крепких людей, поскольку работа стюарда требует выносливости.
Чтобы стать контролером-распорядителем, нужно зарегистрироваться на сайте якоманда.рф (ТУТ АКТИВНАЯ ССЫЛКА) до 15 марта. Все кандидаты, подавшие заявку, будут приглашены на личное собеседование. В результате организаторы выберут 1400 человек.
После отбора молодые люди пройдут обучение, на котором получат теоретические и практические навыки, попробуют работать на матчах "Крыльев Советов".
За две недели стать стюардами пожелали больше 2700 человек. Ежедневно сотрудники центра приглашают на собеседование более 300 человек. За первую неделю собеседования прошли около 750 человек.
- Стюардами хотят быть в основном студенты - парни. Также заявки поступают от пенсионеров и школьников, - рассказывает заместитель руководителя штаба по набору стюардов Анастасия Алферова. - Стать стюардом могут только граждане России старше 18 лет. Мы отбираем ответственных, стрессоустойчивых и физически крепких людей, поскольку работа стюарда требует выносливости.
Чтобы стать контролером-распорядителем, нужно зарегистрироваться на сайте якоманда.рф (ТУТ АКТИВНАЯ ССЫЛКА) до 15 марта. Все кандидаты, подавшие заявку, будут приглашены на личное собеседование. В результате организаторы выберут 1400 человек.
После отбора молодые люди пройдут обучение, на котором получат теоретические и практические навыки, попробуют работать на матчах "Крыльев Советов".
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