Стартовала игра на «Самара Арене»
Сегодня здесь сразятся «Крылья Советов» и воронежский «Факел».
Как ранее писал sgpress.ru, это первый тестовый матч на стадионе, который был официально сдан в эксплуатацию в пятницу, 27 апреля.
Во время ЧМ-2018 на 45-тысячном стадионе на групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии. Также в Самаре состоятся матчи 1/8 финала и четвертьфинала.
После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов».
Как ранее писал sgpress.ru, это первый тестовый матч на стадионе, который был официально сдан в эксплуатацию в пятницу, 27 апреля.
Во время ЧМ-2018 на 45-тысячном стадионе на групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии. Также в Самаре состоятся матчи 1/8 финала и четвертьфинала.
После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов».
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