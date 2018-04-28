Стартовала игра на «Самара Арене»

Как ранее писал sgpress.ru, это первый тестовый матч на стадионе, который был официально сдан в эксплуатацию в пятницу, 27 апреля.Во время ЧМ-2018 на 45-тысячном стадионе на групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии. Также в Самаре состоятся матчи 1/8 финала и четвертьфинала.После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов».