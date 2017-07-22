Стартовал турнир по пляжным видами спорта «Samaraopen»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, игры проводятся по четырем видам спорта: пляжный футбол, волейбол, теннис и регби.В этом году игры собрали более 1500 участников из 50 городов России и 7 стран ближнего зарубежья, а благодаря спонсорам призовой фонд соревнований составил 1,5 млн рублей.Кроме этих соревнований в Самаре также проводится этап чемпионата России по пляжному футболу и кубок России по пляжному теннису. Как отметил первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, наши пляжи, а также уникальная набережная позволяют проводить такие массовые соревнования.- Соревнования направлены на популяризацию здорового образа жизни, спорта, в том числе футбола – это очень важно накануне проведения Чемпионата мира по футболу, до которого остается уже меньше года, - сказал он.