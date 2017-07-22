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Стартовал турнир по пляжным видами спорта «Samaraopen»

Его официальное открытие состоялось в субботу, 22 июля, на второй очереди набережной.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, игры проводятся по четырем видам спорта: пляжный футбол, волейбол, теннис и регби.

В этом году игры собрали более 1500 участников из 50 городов России и 7 стран ближнего зарубежья, а благодаря спонсорам призовой фонд соревнований составил 1,5 млн рублей.

Кроме этих соревнований в Самаре также проводится этап чемпионата России по пляжному футболу и кубок России по пляжному теннису. Как отметил первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, наши пляжи, а также уникальная набережная позволяют проводить такие массовые соревнования.

- Соревнования направлены на популяризацию здорового образа жизни, спорта, в том числе футбола – это очень важно накануне проведения Чемпионата мира по футболу, до которого остается уже меньше года, - сказал он.
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Дата: 22 июля 2017 , 16:10
130
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Анастасия Епифанова
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Стартовал турнир по пляжным видами спорта «Samaraopen»
Его официальное открытие состоялось в субботу, 22 июля, на второй очереди набережной.
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